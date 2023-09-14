3 yaşındaki oğlunu döverek öldürmüştü… Cani babanın cezası belli oldu
Ankara’da 3 yaşındaki oğlunu döverek öldüren Onur Gezer, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi. Gezer ayrıca 'zincirleme şekilde cinsel saldırı' suçundan da 30 yıl hapis cezası aldı.
Ankara'da Onur Gezer isimli baba, 17 Mayıs 2022'de fenalaşan oğlunu hastaneye getirdi. Cani baba, 3 yaşındaki oğlunun duvardan düştüğünü iddia ederken küçük Kadir sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Bu sırada ekipler, çocuğun vücudundaki izlerden şüphelenerek polise bilgi verdi.
Gözaltına alınan baba Gezer, çıkarıldığı mahkemece ‘alt soydan birini kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.
“CİNSEL İSTİSMAR İDDİALARINI KESİNLİKLE KABUL ETMİYORUM”
Bugün Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan Kadir Gezer, “Oğlum Kadir’i öldürmedim. Çocuğum düşerek kafasını çarptı. Çocuğa yönelik cinsel istismar iddialarını ise kesinlikle kabul etmiyorum. Böyle bir şey mümkün olamaz” dedi.
savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, Onur Gezer hakkında ‘çocuğu eziyet ederek öldürmek’ suçundan ‘ağırlaştırılmış müebbet’, ‘zincirleme şekilde cinsel saldırı’ suçundan ise 30 yıl hapis cezasına hükmetti. (DHA)