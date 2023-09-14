3 yıldır cinayetten aranıyordu… Evinden adeta cephanelik çıktı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 3 yıl önce meydana gelen bir cinayetin şüphelisi olarak aranan Abdullah Önder İzmit (32), yakalandı. Şüphelinin saklandığı evde yapılan aramada, çeşitli silahlar ve mühimmatlar bulunduğu, ayrıca bir depoda silah imalathanesi işletildiği tespit edildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Darıca’nın Fevzi Çakmak Mahallesi’nde 2020 yılında gerçekleşen olayda, İlkay Kalayın adlı kişi kaldırımda beklerken yanına yaklaşan bir otomobilden açılan ateş sonucu yaşamını yitirmişti. Polis, olayın şüphelisi olarak Abdullah Önder İzmit’i belirledi ancak İzmit’e ulaşılamamıştı.

Sonunda polis ekipleri, şüphelinin Darıca’da bir evde saklandığını ve kullandığı aracı bir depoda gizlediğini tespit etti. 12 Eylül tarihinde düzenlenen operasyonla birlikte Abdullah Önder İzmit ve onunla birlikte hareket eden Özbekistan vatandaşı Naidra Rasulova (35) gözaltına alındı.

CEPHANELİK GİBİ EV VE DEPO

Şüphelilerin saklandığı evde yapılan aramada bir AK-47 uzun namlulu tüfek, 2 tam dolu şarjör, 228 mermi, 2 otomatik tabanca, 6 tam dolu şarjör, 5 kutu 9 mm mermi, 329 adet 9 mm çapında mermi, bir el bombası, bir otomatik tabancalara ait dürbün, uyuşturucu madde, ve daha fazla silah ve mühimmat ele geçirildi.

Depo olarak kullanılan alanda ise çok sayıda tabanca ve mühimmat bulundu. Bu aramalarda, işlenmemiş 26 tabanca, 3 tabanca namlusu, matkap ucu ile sıkışmış 1 tabanca gövdesi, şarjörsüz namlusu açılmış 1 tabanca, 59 gri namlu, 140 gri seri numaraları çizilmiş namlu, 16 gri şarjör, 32 siyah kenarlı şarjör, 27 siyah şarjör, 12 siyah boş şarjör tüpü, 25 siyah sürgü, 130 icra mili yayı, 33 icra mili, 10 siyah sürgü, 2 siyah sürgü, 25 ateşleme tertibatı iğnesi, 560 kesilmiş namlu ucu, 4 adet 9 mm fişek, 2 adet kısa 9 fişek, 5 adet 7,65 mm marka fişek ve 2 adet 9 mm kovan bulundu. (DHA)