30 Ağustos mesajları: Türkiye’nin 101 yıllık büyük zaferi coşkuyla kutlanıyor

30 Ağustos, Türk milletinin kendi kaderini tayin hakkını elde etmek adına verdiği mücadelenin zirveye ulaştığı tarihtir, vatandaşlar bu sevince başta sosyal medyada olmak üzere, 30 Ağustos mesajları ile ortak oluyor.

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30 Ağustos Türkiye için sadece bir zafer günü değil, aynı zamanda milli birlik ve beraberliğin, özgürlük ve bağımsızlık aşkının simgesidir.

30 AĞUSTOS MESAJLARI

Göklerden yükselen zafer naralarıyla dolu 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun!

Büyük Zafer’in 101. yılında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnet ve şükranla anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun!

Milletimizin cesareti ve azmi sayesinde kazanılan zaferin ışığında, 30 Ağustos’u coşkuyla kutluyoruz. Zafer Bayramımız kutlu olsun!

Türk milletinin kahramanlık destanının yazıldığı 30 Ağustos’ta, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın, Türk milletine ve tüm insanlığa barış, özgürlük ve bağımsızlık getirmesi dileğiyle kutlarım.

Zaferin tarih sahnesine çıktığı 30 Ağustos’u coşkuyla kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum.

30 Ağustos’un ışığında, millet olarak her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğimize olan inancımızı tazeliyoruz. Zafer Bayramımız kutlu olsun!

Kahraman ordumuzun ve eşsiz liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanılan zaferin gururunu yaşıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlarım.

Bağımsızlık aşkıyla dolu milletimizin destanının yazıldığı 30 Ağustos’u kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz.

Aziz milletimizin kahramanlık destanını yeniden hatırlayarak, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor; geleceğe umutla bakıyoruz.

Zaferi anlamak için tarihe, zaferi yaşamak için millete ihtiyaç vardır. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı coşkuyla kutluyoruz.

Bağımsızlık aşkıyla yanan yüreklerin zaferidir 30 Ağustos. Bu kutlu günümüzde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyoruz.

30 Ağustos’un ışığında, tüm dünya milletlerinin barış, özgürlük ve adalet içinde bir arada yaşamasını diliyoruz. Zafer Bayramı kutlu olsun!

Aziz milletimizin kararlılığı ve cesaretiyle kazanılan zaferin ışığında, 30 Ağustos’u kutluyor ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.

Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin sembolü olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve özlemle anıyoruz.

30 Ağustos, Türk milletinin varoluş mücadelesinin en büyük zaferlerinden biridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanılan bu zafer, milli iradenin gücünü tüm dünyaya göstermiştir.

Atatürk’ün önderliğindeki 30 Ağustos Zaferi, sadece bir tarihi olay değil, aynı zamanda bağımsızlık sevdasının ve vatan aşkının sembolüdür. Bu özel günü coşkuyla kutluyoruz.

30 AĞUSTOS’UN ANLAM VE ÖNEMİ

Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz’u anmak için Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan ulusal bayramıdır.

Atatürk’ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz’un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir’e kadar takip edilmiş; 9 Eylül 1922’de İzmir’in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur. İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder. İlk kez 1924 yılında Afyon’da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye’de 1926’dan itibaren Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır.