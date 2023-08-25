30 Ağustos resmi tatil mi? Zafer bayramı dört bir yanda kutlanacak…

Türk Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktalarından biri olan Büyük Taarruz ile düşman güçleri mağlup edilerek vatanın bağımsızlığı güvence altına alındı. Büyük Taarruzun yıldönümü olan 30 Ağustos günü Türkiye'de resmi tatil sayılıyor, "Zafer Bayramı" olarak yurdun dört bir yanında kutlanıyor. kutlanıyor. 30 Ağustos 2023 Çarşamba günü resmi tatil olma olması nedeniyle devlet kurum ve kuruluşları yanı sıra bankalar da kapalı olacak.

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Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biri olan Zafer Bayramı her yıl 30 Ağustos günü kutlanıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin önderliğindeki Büyük Taarruz’un zaferle sonuçlanması anısına resmi bir tatil olarak ilan edildi. Her yıl 30 Ağustos’ta Türkiye genelinde resmi törenler, kutlamalar ve etkinlikler düzenlenerek bu zafer anısı canlı tutuluyor.

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos, Türkiye'de resmî tatil olarak kutlanıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı 2023 yılında Çarşamba gününe geliyor.

30 AĞUSTOS'UN ANLAM VE ÖNEMİ

Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan ulusal bayramıdır.

Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiş; 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur. İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder. İlk kez 1924 yılında Afyon'da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye'de 1926'dan itibaren Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır.