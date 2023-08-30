30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. yılı! Ata’nın huzuruna çıktılar

101. yılı kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı için ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkânı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktı.

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Anıtkabir’de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen törene Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kuvvet komutanları, bakanlar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı.

ERDOĞAN: ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Heyet, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti. Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Erdoğan, şu satırları kaleme aldı:

– Aziz Atatürk; Türk milletini özgürlük ve bağımsızlık düşüncesinin ölümsüz anıtı ifadesiyle tarif ettiğiniz Büyük Zafer’in 101’inci seneidevriyesine ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Şanlı tarihimizin dönüm noktalarından birisi olan bu günde zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı, Büyük Millet Meclisi’nin muhterem üyelerini ve aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum.

– Muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkma hedefimizin sembolü haline gelen Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu, devlet millet el ele vererek büyük bir azim ve kararlılık içinde hayata geçiriyoruz. Ülkemizi hedefleri, milletimizi de asırlık hayalleriyle buluşturuncaya kadar gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Ruhun şad olsun.