30 Ağustos’ta Atatürk tişörtlü cansız mankenlere engel

Trabzon’un en işlek caddelerinden Kunduracılar Caddesi’nde, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Atatürk tişörtü giydirdiği cansız mankenleri dükkanının önüne koyan Selim Kakışım isimli esnaf, zabıta engeliyle karşılaştı.

Elif ÇAVUŞ

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30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Trabzon'da ilginç bir olay yaşandı. 33 yıldır şehrin en işlek Caddesi'nde esnaflık yapan Selim Kakışım, her yıl olduğu gibi bu Zafer Bayramı'nda da alttan yöresel kıyafet, üstten de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin bulunduğu tişörtleri giydirdiği iki mankeni gümüşçü dükkanının önüne koydu.

“MANKENLERİ KALDIRIN“

Mankenler bir süre dükkanın önünde kaldıktan sonra AKP'li Trabzon Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, dükkana gelerek Kakışım'a şikayet olduğu gerekçesiyle cansız mankenleri kaldırması gerektiğini söyledi.

Her milli bayramda aynı şekilde cansız mankenleri dükkanının önüne koyan dükkan sahibi Kakışım, duruma itiraz edince zabıta ekipleri olay yerine polis çağırdı.

ZABITA ‘ŞİKAYET VAR' DEDİ

Zabıtaların polis çağırmasının ardından mankenleri kaldırdığını söyleyen Selim Kakışım, olayı şöyle anlattı:

-Buradaki Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı esnaflardan muhtemelen şikayet oldu. Zabıtalar da geldi, mankenleri kaldırmamı söylediler. ‘Kaldırmıyorum' deyince onlar gitti.

-15-20 dakika sonra daha fazla zabıta geldi, onlara da aynı şeyleri söyledim. Bu kez polis çağırdılar ve mankenleri kaldırmak zorunda kaldım.

-10 seneden fazladır ben bayramlarda bu mankenleri kapımın önüne koyarım. Gelen geçen vatandaşlar çok beğenir ve mankenlerle fotoğraf çektirir. Bu sene ne olduysa, bilemiyorum. Gerekçe olarak şikayet olduğunu söylediler.