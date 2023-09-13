30 köpeğin zehirlendiği iddia edilmişti… Sağlıksız görüntüler!

Sivas hayvan barınağında 30 köpeğin aşırı dozda zehir verilerek öldüğü iddiasının ardından, barınak çevresinde başıboş köpeklerin dolaştığı ve fosseptik çukurunda taşmalar olduğu görüldü.

Zekeriya ALBAYRAK

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Sivas hayvan barınağında 30 köpeğin aşırı dozda zehir verilerek öldüğü iddiasını yerinde inceleyen CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, barınaktaki sağlıksız görüntüleri yerinde tespit etti. Sokak Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Mehmet Akif Aksoy ve hayvanseverlerle birlikte barınağa giderek incelemelerde bulunan Karasu, “Başıboş köpekler, barınak çevresinde dolaşıyor. Ayrıca barınaktaki, fosseptik çukurlarından taşmalar olmuş. Konuyu Meclis gündemine taşıyacağım” dedi.

Karasu, 30 sağlıklı köpeğin yüksek dozda zehir verilerek öldürüldüğü, gömülen hayvanların apar topar gömüldüğü yerden çıkarılıp gözden uzak bir yere gizlendiği öne sürülen Sivas-Erzincan karayolu üzerindeki Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne hayvanseverlerle birlikte giderek incelemelerde bulundu. Hayvanların zehirlenerek öldürüldüğü iddiasını barınak yetkilileri kabul etmedi. Barınaktaki kameraların 3 haftadır çalışmadığı sorusuna ise kameraların bakımda olduğu yanıtını verdi.

“BAŞIBOŞ HAYVANLAR BARINAK ÇEVRESİNDE”

Eski çöp toplama alanındaki barınağın, mevcut çöp toplama alanına çok yakın bir mevkide olması nedeniyle sürekli kötü kokunun olduğunu belirleyen heyet, hayvan sayısının çok fazla olması nedeniyle çok sayıda hayvanın da tek bir kafeste yaşam mücadelesi verdiğini belirledi. Foseptik ve atık sularının barınak çevresinde göllenmeler oluşturduğunu ve barınakta kalmayan çok sayıda köpeğin de barınağın çevresinde ve başıboş şekilde olduğuna işaret etti.

“MECLİS'E TAŞIYACAĞIM”

Karasu, “Başıboş köpekler, barınak çevresinde dolaşıyor. Ayrıca barınaktaki, fosseptik çukurlarından taşmalar olmuş. Bu göllenmeler çevresinde de hayvanlar başı boş durumda çok sayıda köpek var. Üzeri açık fosseptik ve kirli sular araziye kontrolsüz bir şekilde akıyor. Hayvanların getirildikleri kafesler, kapasitesinin üzerinde çok fazla kalabalık. Bütün bunlar kabul edilemez.

Barınağın mutlaka başka bir yerde ve daha modern, daha güvenli, daha temiz ve koşullarının daha uygun hale getirilmesi gerekiyor. Sokaklarda başıboş dolaşan hayvanların toplanarak barınakta kısırlaştırıp kontrol altına alınması gerekiyor. Aksi halde, daha kötü sonuçlar doğabilir. Hayvanların zehirlenerek ölümü ile ilgili vermiş olduğum soru önergemin dışında, hayvanların yaşam koşullarıyla ilgili yeni bir önerge daha hazırlayıp konuyu bir kez daha TBMM gündemine taşıyacağım” diye konuştu.

“MUTLAKA KAYIT SİSTEMİ OLMALI”

30 köpeğin zehirlendiği iddiasıyla ilgili dernek adına suç duyurusunda bulunan SİHAYKO Başkanı Mehmet Akif Aksoy şunları söyledi: “En başta mutlaka bir kayıt sisteminin olması gerekiyor. Hangi hayvan ne zaman getirildi, bir hastalığı var mı gibi kayıtların tutulması gerekiyor. Ancak bu yapılmıyor, dolayısıyla hayvanların bir bilgi kaydı yok. Bu yapılmadığı için hayvanların takibi de zorlaşıyor.

Hayvanların kafes dışında doğal yaşam alanı yok. Yani havan sokaktan alındıktan sonra, sadece kafeste yaşamaya mecbur bırakılıyor. Ayrıca, mama sorunu yaşanıyor. Daha önce belediyeye, kamu kurumlarından toplanan atıkların dönüştürüleceği kompost yem makinası yapılması önerisinde bulunmuştuk, ancak maliyeti yüksek olduğu için bu önerimiz kabul edilmemişti. Hepsinden önemlisi eski çöp döküm alanı üzerine kurulmuş olan bu alan yerine daha modern ve sağlıklı bir barınak yapılması gerekiyor.”

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