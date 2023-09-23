30 milyonluk ihale, eski AKP Gençlik Kolları Başkanı’na gitti

AKP’li Bağcılar Belediyesi’nin 30.5 milyon liralık gıda ihalesini, eski AKP Gençlik Kolları Başkanının şirketi kazandı. Şirket, belediyenin 2022 yılı gıda ihalelerini de almıştı.

Özlem GÜVEMLİ

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İstanbul Bağcılar Belediyesi, 25 Temmuz 2023 günü sosyal tesislerde kullanılmak üzere gıda malzemesi almak üzere ihaleye çıktı. 30 milyon 592 bin liralık en düşük teklifin sahibi Anaturya Organizasyon Ticaret Anonim Şirketi ihaleyi aldı. Şirket ile belediye arasında 11 Ağustos'ta sözleşme imzalandı. İhale kapsamında sosyal tesisler için temel gıda malzemesi, kırmızı ve beyaz et grubu, içecek ve sebze alımı yapıldı. Bağcılar Belediyesi'nin geçtiğimiz yıl aynı iş için açtığı yaklaşık 8 milyon liralık 3 ayrı ihaleyi de aynı şirket kazanmıştı.

ESKİ GENÇLİK KOLLARI BAŞKANIYDI

Ankara merkezli şirketin sahibi, Ticaret Sicili Gazetesi'ne göne Erkam Çömez. AKP'li belediyenin gıda ihalelerinin abonesi olan Çömez, eski AKP Ankara Gençlik Kolları Başkanı. Çömez, Özel Samanyolu Lisesinde 2000 yılında tamamladıktan sonra Bilkent Üniversitesi Bankacılık ve Finans eğitimini 2007 yılında tamamladı. Siyasi hayatına 2005 yılında AKP Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyeliği ile başladı. 2008 yılında Genel Merkez Gençlik Kolları Sosyal İşler Başkanlığı görevini üstlendi. 2010 yılında da AKP Gençlik Kolları Ankara İl Başkanlığı'na atandı.