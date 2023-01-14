30 milyonluk ihale MHP’li başkanın yakın arkadaşına gitti

Konya’da yönetimi MHP’de olan Ereğli İlçe Belediyesi, alt temel malzemesi satın almak için ihaleye çıktı. Açık teklif usulüyle yapılan ihaleyi AGM İŞ Makineleri, Madencilik ve Yapı Şirketi 30 milyon 612 bin lira bedelle aldı. İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, ihaleyi alan şirketin sahibinin MHP’li Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu’nun yakın arkadaşı Aydın Özel olduğunu öne sürdü.

Müslüm EVCİ

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Konya'da yönetimi MHP'de olan Ereğli İlçe Belediyesi, yol yapı çalışmasında kullanılmak üzere alt temel malzemesi almak için 19 Aralık 2022 tarihinde ihaleye çıktı.

Açık teklif usulüyle yapılan Alt Temel Malzemesi Alım ihalesini 30 milyon 612 bin lira bedelle AGM İŞ Makineleri, Madencilik ve Yapı Şirketi aldı.

30 MİLYONLUK İHALE MHP’Lİ BAŞKANIN YAKIN ARKADAŞINA GİTTİ

İhaleyi alan AGM şirketi sahibi Aydın Özel'in MHP'li Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu'nun yakın arkadaşı olduğunu öne süren İYİ Parti Konya Milletvekili Fahretin Yokuş,

şöyle konuştu:

*Kamu kurumlarında akraba ve yandaşa kıyaklar hem AKP'li belediyelerde hem de küçük ortağı MHP'de hız kesmiyor.

*Daha öncesinde belediyede partililerine işe gitmeden maaş veren ve daha birçok skandalda adı geçen Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu bu kez de 30 milyonluk ihaleyi yakın arkadaşı Aydın Özel'in şirketine vermiş.

*Aslında bu ihale geçtiğimiz Ekim ayında yapılıyor bu ihaleyi AGM madencilik alamayınca ihale ‘Mal alım miktarında revize’ bahanesiyle iptal ediliyor.

*Aynı ihale Aralık ayında tekrar yapıldı bu kez Oprukçu’nun yakın arkadaşı Aydın Özel’de kaldı. Üstelik firmanın Ereğli Belediyesi'nden aldığı ilk ihale değil.

*Belediyenin daha önceki alt temel malzeme ihalesini de alan AGM madencilik, Oprukçu Ereğli’de belediye başkanı olduktan sonra şirketin merkezini Ereğli’ye taşımış

“306 BİN LİRALIK İHALE DE ARKADAŞININ OĞLUNA VERİLMİŞ”

Belediyenin 2020 yılında yapılan araç kiralama işinin Aydın Özel'in oğlu Mehmet Özel'in firmasına verildiğini kaydeden Yokuş, şunları söyledi:

Yakın arkadaşı Özel’in ailesine değer veren Hüseyin Oprukçu, 2020 yılında da bir yıllığına pick-up araç kiralama ihalesi yapıyor ve bu ihalede 306 bin lira bedelle Aydın Özel’in oğlu Mehmet Ali Özel’in sahibi olduğu ‘Marka Cadde’ isimli firmaya veriliyor.

*Millet yokluk ve yoksullukla mücadele ederken iktidar ve küçük ortağının mensupları servetlerine servet katıyor. Varsa yoksa akraba ve yandaş kayırıyorlar. Ama az kaldı bu harami düzeni ilk seçimlerde sonlandıracağız.