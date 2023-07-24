300 milletvekilinin maaşı 147 bin lira

Enginyurt, Meclis’in yarısının hem vekil hem de emekli vekil aylığı aldığını belirterek, “İsyanım emekli maaşının 7 bin 500 lirada bırakılmasına” dedi.

Saygı ÖZTÜRK

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Ordu Ticaret Lisesi öğrencisiyken 1979'da ülkücü hareketle tanıştı. 1980'DE tutuklandı, 1983'te tahliye oldu. Eskişehir İktisat Fakültesini 1986'da bitirdi. “Bizim Ocak”ın Ordu temsilciliğini yaptı. 1990'da Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) il sekreteri oldu. 1996'da MHP tarihinde ilk kez Ordu'dan milletvekili çıkardı. O, Cemal Enginyurt'tu. 2012'de Ordu İl Başkanı, 2018'de MHP'den yine milletvekili seçildi. Kendi ifadesine göre “Cumhur İttifakı'nı eleştirdi” diye MHP'den ihraç edildi. Demokrat Parti'ye geçti. 2023 de CHP listesinden İstanbul milletvekili seçildi.

Enginyurt, SÖZCÜ TV'de Ebru Baki'nin programına katıldı. Orada emekli milletvekillerinin ve halen milletvekili olanların aylık 147 bin lira maaş almasını eleştirdi. Bazı çevreler hücum etmeye başladı. “Bu işin aslı nedir?” diye sordum:

AKP VE MHP'NİN TEKLİFİYLE OLDU

“Ben emekli milletvekiliyim. Benim gibi emekli olan milletvekilinin maaşını 65 bin liraya çıkarttılar ama milletvekiline bu zammı yapan iktidarın emekliye 7 bin 500 lira maaş vermesi reva mı? Fakat nasıl bir ülkede yaşadığıma şaşırdım. Bana ak troller, solcu troller gerekli gereksiz ne kadar zevat varsa yazamaya başladılar ‘Cemal Enginyurt'un maaşı 147 bin liraymış' diye. Arkadaş bu maaşı yalnız ben almıyorum, halen emekli olup da TBMM'de milletvekilliği yapan yaklaşık 300 vekil alıyor. Maaş artışı da AKP ve MHP'nin teklifiyle yapıldı. Cemal Enginyurt olarak diyorum ki ‘Ben bu maaşı alırken emeklinin bu haline vicdanınız sızlamadı mı?' Bunların maaşını 7 bin 500 lirada bıraktınız diye isyan ediyorum. Ama adam yazıyor, ‘Cemal Bey, 147 bin lira alıyorsun, nasıl rahat yiyor musun?' Arkadaş sadece ben almıyorum, bütün milletvekilleri alıyor. Gece yarısı bu maddeyi AKP koydu. Ben eleştiriyorum bunu. Emekliye seyyanen 8 bin lira verilmedi ama emekli milletvekiline 4 bin 330 lira verildi. Buna vicdanınız nasıl müsaade ediliyor?”

MİLLETVEKİLİ ÜZERİNDEN SİYASET

Bir bakan yardımcısının ayda 410 bin lira maaş aldığını anlatan Enginyurt, “Kızılay Başkanı 310 bin liranın üzerinde, Tarım Kredi Kooperatifi'nin eski başkanı maaşı 200 bin liranın üzerindeydi. 5 maaş, 10 maaş alanlar var. Ama maalesef Türkiye'de her konuda milletvekili öne çıkarılarak aslında milletvekili üzerinden siyaset yıpratılıyor” diyor. Enginyurt şunları anlatıyor:

“TBMM yemeğin ucuz olduğu gündeme getiriliyor. Devletin birçok kurumunda yemek bedava ama TBMM milletvekili en az 10 kişiye yemek yediriyor. Nisan-mayıs aylarında okulda meclise öğrencileri getiririler. 50 tane öğrenciye yemek yedirir milletvekili. Benim İstanbul ve Ordu'ya gidişlerimde ayda en az 30 bin lira harcıyorum. Otel, misafirlere yemek, düğüne gittiğimizde takı takmak gibi harcamalarımız var. Dolayısıyla milletvekilinin böyle bir ortamda aldığı maaş çok görünüyor. Bundan dolayı da tepki gösteriyorum. Ama milletvekilini hedef gösterirken bir oda başkanının aldığı maaş konuşulmuyor. Bir bakan yardımcısının, emniyet genel müdürünün 2 tane kurumda yönetim kurulu üyeliği olur mu? Bunları konuşuyor muyuz?”

CHP desteklerse Ordu belediyesi için aday olacak

Cemal Enginyurt, belediye başkanı adayı olur mu? Memleketi Ordu'dan belediye başkanlığına niyeti var. CHP listesinden girdiği genel seçimde milletvekili seçilen Enginyurt, yine CHP destek verirse aday olacak.

Erdoğan'a ‘peygamber' diyene ne anlatacaksın?

CEMAL Enginyurt, AKP seçmeninin özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan bağlılığına dikkat çekti. İktidarın politikalarını eleştiren Enginyurt “Bunların her söylediği göz boyamadan başka bir şey değil. Sen ne söylersen söyle, ‘Recep Tayyip Erdoğan son peygamberdir' diye bağırana fayda etmiyor” dedi. Enginyurt'a, “AKP'ye oy vermiş vatandaş size ne diyor?” diye sordum. Şunları anlattı: “Arayıp oy verdiği için ağlayanlar var. Onlara, ‘Bizi PKK'lı gördün, suçladın, hakaret ettin. Gittin oyu Erdoğan'a verdin' dediğimde, ‘Kandırıldık' diyor. Kemal Kılıçdaroğlu ‘Kurban bayramında 15 bin lira hesabına ikramiye yatıracağım' dedi. Erdoğan 2 bin lira verdi, oyu ona verdi.”

Krediyi verecek olan Mekke Müftüsü mü?

Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın körfez ziyaretlerine değindi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun İngiltere'den 300 milyar dolar düşük faizde kredi bulduğunu açıkladığında Erdoğan'ın ‘Nereden buldun? İngiliz tefecilerden o parayı alıp niçin getirmedin?” dediğini hatırlatan Cemal Enginyurt, şunları anlatıyor: “Erdoğan, Avrupa'daki finans sektörünü tefeci ilan etti. Kendisi para için 3 Arap ülkesine gitti. ‘Katil' dediği Suudi Arabistan Prensi Salman'la kucaklaştı. Birleşik Arap Emirlikleri'ni 15 Temmuz darbe girişimine 5 milyon dolar finans sağlayan FETÖ'cü darbe girişimini organize eden şerefsiz olarak suçladı. Oraya da gidiyor. O zaman insan şunu sorası geliyor; İngiltere'deki, Fransa'dakine ‘Tefeci' derken senin gittiğin Arap ülkelerinde sana kredi verecek olanlar kim? Mekke müftüsü mü? Hayırsever iş adamı mı bunlar?” Cumhurbaşkanı, “Neyin satacağıma ben karar veririm” diyor. Enginyurt'un tepkisi şöyle: “Bundan önce de satıldı ama bunlar Bakanlar Kurulu'nda görüşüldü, TBMM'de oylandı. Şimdi bir kişi çıkıp ‘Ben karar veririm' diyor. Cumhurbaşkanının satacağı söylenen şirketler bu ülkeye en fazla gelir getiren, katma değer sağlayan, stratejik önemi olan şirketler.”

Bana ‘İkinci Kamer Genç' denilmesi gurur verici

CEMAL Enginyurt, gittiği her yerde sevgi ve muhabbetle karşılanıyor. Bu durumu tarif ederken eski CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç'i hatırlattı: “Beni köydeki vatandaşımız da üniversite mezunu da seviyor. Halkın diliyle meseleleri anlatıyorum. Bana ‘İkinci Kamer Genç' diyorlar. Kamer Bey de tek başına muhalefet partisi gibiydi. Kamer Bey'e benzetildiğimden dolayı mutlu oldum. Çünkü doğruyu halkın anlayabileceği dille ve çekinmeden konuşuyordu. Ben da çekinmeden, korkmadan konuşuyorum, konuşacağım.”