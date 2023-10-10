36 kişinin öldüğü binanın mimarı tutuklandı
Hatay'da Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yıkılan ve 36 kişinin hayatını kaybettiği binanın mimarı tutuklandı.
Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili kusurları tespit edilenlere yönelik soruşturmalarını sürdürüyor.
Soruşturma kapsamında Hatay’ın Antakya ilçesi Ürgenpaşa Mahallesi 75. Yıl Bulvarı’nda yıkılması sonucu 36 kişinin hayatını kaybettiği 75. Yıl Apartmanı’yla ilgili binanın mimarı ve teknik uygulama sorumlusu R.C. gözaltına alındı.
R.C, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. (AA)