4 araç birbirine girdi: 2’si ağır 5 yaralı
Diyarbakır’da 3 otomobil ile bir minibüsün karıştığı trafik kazasında 2’si ağır 5 kişi yaralandı.
Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu Polis Lojmanları mevkisinde sürücülerin kimliği henüz öğrenilemeyen 21 S 0494 plakalı minibüs önünde seyir halindeki plakaları henüz öğrenilemeyen 3 otomobile çarptı.
2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR
Olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Bir süre kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. (AA)