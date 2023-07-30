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4 araç birbirine girdi: 2’si ağır 5 yaralı

Diyarbakır’da 3 otomobil ile bir minibüsün karıştığı trafik kazasında 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

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4 araç birbirine girdi: 2’si ağır 5 yaralı

Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu Polis Lojmanları mevkisinde sürücülerin kimliği henüz öğrenilemeyen 21 S 0494 plakalı minibüs önünde seyir halindeki plakaları henüz öğrenilemeyen 3 otomobile çarptı.

2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Bir süre kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. (AA)

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