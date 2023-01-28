4 bin 500 petrol işçisi iş bıraktı: ‘Yapılan zam yeterli değil’

TÜPRAŞ’ta gerçeği yansıtmayan enflasyon oranında artış ve refah payı için Batman, İzmit, Aliağa ve Kırıkkale rafinerileri Petrol-İş Sendikası öncülüğünde yaklaşık 4 bin işçi iş bırakma eylemi başlattı. Batman’da 400 işçinin iş bırakmasına ilişkin konuşan Petrol-İş Sendikası Batman Şube Başkanı Veysel Kartal, “Demokratik yasal haklarımızı kullanarak bu süreci ilerletmeye çalışacağız” dedi.

Evren DEMİRDAŞ

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TÜPRAŞ'ta Ocak ayında 2022 yılı son 6 aylık enflasyon yüzde 15,4 olarak açıklanmış, işçiler de maaşlarına yapılacak zamda düzenleme talep etmişti. Talep üzerine Petrol-İş Sendikası ile TÜPRAŞ arasında yapılan görüşmede yüzde 9,6'lık ek zam uygulandı. Yüzde 25 zam alan işçiler, orandan memnun kalmayarak işveren ve sendika arasında tekrar görüşme yapılmasını istedi. Petrol-İş Sendikası, zammın değerli olmasına rağmen yeterli olmadığını belirterek iş bıraktıklarını açıkladı.

EYLEM 4 İLİ KAPSIYOR

İş bırakan işçiler, hak ettikleri zam verilmediği takdirde iş yavaşlatma eylemini ileri boyuta taşıyacaklarını belirtti. Eylemin Batman rafinerisinin yanısıra Kırıkkale, Kocaeli ve İzmir rafinerilerini de kapsadığı öğrenildi.

“YASAL HAKLARIMIZI KULLANARAK SÜRECİ İLERLETMEYE ÇALIŞACAĞIZ”

Devam eden iş bırakma eylemine ilişkin konuşan Petrol-İş Sendikası Batman Şube Başkanı Veysel Kartal şu açıklamayı yaptı:

“İzmir-Aliağa, Kocaeli-İzmit, Kırıkkale ve Batman'da dört şube olarak Perşembe gününden itibaren eylem sürecini başlattık. Bizim yılbaşın itibariyle enflasyon oranında maaşlarımızda bir artış olacaktı enflasyonda ise 15.4 oranında gerçeği yansıtmayan rakam açıklandı. Kaldı ki bağımsız şirketlerin açıkladığı rakamlar ortada bizim kendimizin hissettiği yaşadığı enflasyon ortada. Bizde bunu yetersiz bulduk ve bir refah payı talebinde bulunduk. Müzakereler sonucu bu Ocak zammımız yüzde 25'e tamamlandı. Bizde bu zammı değerli ama yetersiz bulduk. Buna karşın toplamda 4 bine yakın çalışanımız iş bırakmaya gitti Batman'da ise 400 çalışanımız iş bıraktı. Demokratik yasal haklarımızı kullanarak bu süreci ilerletmeye çalışacağız”

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