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4 kişiyi öldüren katil “dünür” çıktı

Isparta'da tartıştığı dört kişiyi pompalı tüfekle öldüren Hayrettin Tekeli'nin, dünürünün üç çocuğu ile eniştelerini vurduğu ortaya çıktı.

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4 kişiyi öldüren katil “dünür” çıktı

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Yenicekale köyünde meydana geldi. Hayrettin Tekeli, Osman Karakoç (36), İmran Karakoç (39), Adnan Karakoç (27) ve Bedrettin Deniz (46) ile karşılaştı.

JANDARMAYA TESLİM OLDU

Taraflar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Tekeli, yanında getirdiği pompalı tüfekle gruba ateş açtı. 4 kişi hayatını kaybetti, 70 yaşındaki Hayrettin Tekeli ise jandarmaya teslim oldu.

Hayrettin Tekeli; Osman Karakoç, İmran Karakoç, Adnan Karakoç ve Bedrettin Deniz’i öldürdü.

Tekeli’nin jandarmadaki işlemleri sürerken, olaya ilişkin detaylar ortaya çıkmaya başladı. Hayrettin Tekeli’nin dünürünün çocukları Osman, İmran ve Adnan Karakoç kardeşler ile enişteleri Bedrettin Deniz’i öldürdüğü belirlendi. (DHA)

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