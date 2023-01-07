4 milyon vatandaş Anıtkabir’i ziyaret etti

Cumhuriyet’in kurucusu Ulu Önder Atatürk’e sevgi her geçen gün artıyor 2022’de pandemi yasaklarının da kalkmasıyla halk Anıtkabir’e koştu...

Deniz AYHAN

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Atatürk'e yapılan hakaret ve saldırılar, vatandaşı Ata'sına daha çok bağladı. Vatandaşlar Anıtkabir'e akın etti. Pandemi yasaklarının sona ermesiyle birlikte Anıtkabir'de, ziyaretçi rekoru yaşandı. Anıtkabir'i 2022 yılında 3 milyon 966 bin 286 kişi ziyaret etti. 2021 yılında bu sayı 2 milyon 146 bin 892, 2020'de ise 1 milyon 72 bin 779 olmuştu. Ulu Önder'in ölüm yıldönümü olan 10 Kasım'ı da içine alan 2022 Kasım ayında da rekor geldi ve 706 bin 62 kişi Anıtkabir'e gitti.

12 AY BOYUNCU DOLDU TAŞTI

Ocak ayında Anıtkabir'i 109 bin 536 kişi ziyaret etti. Şubat'ta bu sayı 118 bin 332'ye çıktı. Martta 170 bin 409 kişi nisanda 249 bin 356 vatandaş ziyarette bulundu. Mayıs ayında Anıtkabir'i 439 bin 635 kişi ziyaret ederken, Haziran'da 328 bin 909 kişi Ata'ya koştu. Anıtkabir'e Temmuzda 318 bin 578 kişi gitti, Ağustos ayında ise sayı 377 bin 457 oldu. Eylül ayında Anıtkabir'in ziyaretçi sayısı 276 bin 328 kişi olarak belirlendi. Ekim ayında ise Anıtkabir'i 592 bin 352 kişi ziyaret etti. Aralık ayında da Anıtkabir'e 279 bin 342 kişi gitti.