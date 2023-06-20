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4 şüphelinin midesinden 121 parça eroin çıktı

Diyarbakır'da, bir otomobildeki 4 şüphelinin midelerinde 121 parça halinde 840 gram eroin tespit edildi. Uyuşturucu çıkarılırken, 4 şüpheli tutuklandı. 

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4 şüphelinin midesinden 121 parça eroin çıktı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, doğu illerinden Diyarbakır’a geldiği tespit edilen otomobil, Bağcılar Mahallesinde durduruldu. İçinde bulunan 4 şüphelinin üst aramalarında herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı. Ancak şüpheliler, tedirgin haller sergilemeleri ve rahatsızlık belirtisi vermeleri üzerine, hastaneye götürüldü.

4 şüphelinin çekilen röntgenlerinde midelerinde 121 parça halinde 840 gram eroin tespit edildi. Uyuşturucular, yapılan tedavinin ardından çıkarıldı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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