4 yavru ceylanı jandarma son anda kurtardı
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, avlanması yasak olmasına rağmen yakalanıp, çuvallar içinde götürülmeye çalışılan 4 ceylan yavrusu ele geçirildi. Kaçak ceylan avcılığı yapan 2 kişiye 200 bin TL para cezası kesildi.
Şanlıurfa’da yaşanan olayı, Milli Parklar Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından duyurdu. Yapılan açıklamada, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından ‘kaçak ceylan avcılığını önleme’ faaliyetleri kapsamında otomobil içerisinde; doğadan yakalanmış ve çuvallara sarılmış durumda 4 adet yaralı ceylan yavrusunun ele geçirildiği belirtildi.
KORUMA ALTINA ALINDILAR
Yaralı ceylan yavrularının, jandarmadan teslim alınarak Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğü'nde veteriner hekimler tarafından muayene edildiği belirtilen açıklamada, ardından bakım ve tedavileri yapılarak sağlıklı olduklarının anlaşılması üzerine, koruma altına alındıkları kaydedildi.
Ceylanları yakalayan kişiler ise, yaptıkları avcılığın suç olduğunu bilmediklerini ileri sürdü. Ancak 2 kişi, 200 bin TL para cezasına çarptırılmaktan kurtulamadı.