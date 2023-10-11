40 bin euroluk saati böyle çaldılar

Fatih ilçesinde, kendilerini saat alıcıları olarak tanıtarak bir müşteriyi ofislerine çağırdıkları iddia edilen 1 kadın ve 4 erkek şüpheli, mağdurun 40 bin euro değerindeki saati çaldıktan sonra kaçtılar.

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İstanbul’da gerçekleşen olay, Fatih’te 6 Ekim 2023 tarihinde meydana geldi. Mağdur M.B. (41), saati satmaya çalışırken, sözde alıcı olduklarını söyleyen kişiler tarafından çağrıldı. Mağdur ifadesinde;

“Beni telefonla aradılar. Saati alacaklarını söyleyerek bürolarına çağırdılar. Ben oraya gittiğimde 2 kişi beni karşıladı. Saati beğendiklerini alacaklarını söylediler. Parayı hesabıma havale edeceklerini söylediler. Ben paranın gelip gelmediğini cep telefonu üzerinden kontrol ederken, onlar saatin içinde olduğu paketi alarak odadan çıkmışlar. Peşlerinden gittim ama onları bulamadım.” dedi.

25 BİN DOLARA SATMIŞ

Polis, saati çalan kişiyi güvenlik kamerası görüntülerinden tespit etti ve onu gözaltına aldı. Soruşturma sırasında çalınan saat değerinin altında, 25 bin dolara satıldığı ortaya çıktı. Polis, çalınan saati ele geçirdi ve daha fazla şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler mahkemeye sevk edildi ve bulunan saat, sahibine teslim edilecek.

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