44 general-amiral emekli edildi, kritik yerlere yeni komutanlar atanacak
YAŞ kararları sonrası 44 general-amiral emekliye sevk edildi. Başta 3. Ordu olmak üzere TSK'nın pek çok kritik birimine yeni komutanlar atanacak.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komuta kademesinin şekillendiği Yüksek Askeri Şura toplantısı dün yapıldı.
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever yaş haddi, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ise kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.
KARA VE HAVA DEĞİŞTİ
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu atandı.
ORAMİRAL TATLIOĞLU DEVAM
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ise görevine devam edecek.
Yüksek Askeri Şura kararı ile 30 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olmak üzere 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 63 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. Halen 266 olan general ve amiral sayısı, 30 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla 286 olacak.
İKİ HAFTA İÇİNDE AÇIKLANACAK
İki general yaş haddi nedeniyle, 24 general-amiral ise normal bekleme süresini tamamlayarak kadrosuzluk nedeniyle, 18 general-amiral normal bekleme süresini tamamlamadan kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.
Başta 3. Ordu olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri’nin pek çok kritik komutanlığına yeni isimler atanacak.
Atama kararlarının önümüzdeki iki hafta içinde Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor.
Emekliye sevk edilen general ve amiraller sonrası boş kalan ve yeni komutanların atanacağı makamlar şöyle:
KARA KUVVETLERİ
- Korgeneral Yavuz Türkgenci / 3. Ordu Komutanı
- Korgeneral Sinan Yayla / Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı
- Korgeneral Yılmaz Yıldırım / 7. Kolordu Komutanı
- Tümgeneral Rafet Kılıç / Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanı
- Tümgeneral Selami Arslan / 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı
- Tümgeneral Halil Soysal / Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanı
- Tuğgeneral Alper Eser / Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı
- Tuğgeneral Abdülkadir Fehmi Bilgin / Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı
- Tuğgeneral Zafer Uğur / 2. Ordu Harekat Kurmay Yarbaşkanı
- Tuğgeneral Ahmet Kasa / Erzincan 59. Topçu Eğitim Tugay Komutanı
- Tuğgeneral Hikmet Yokarıbaş / Mardin 70. Mekanize Tugay Komutanı
- Tuğgeneral Zekeriya Yalçın / Bakü Silahlı Kuvvetler Ataşesi
- Tuğgeneral Oğuz Baykal / Kara Havacılık Komutanı
- Tuğgeneral Mustafa Üstün / MSB Teknik Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı
- Tuğgeneral Hasan Paçalı / KKTC 39. Mekanize Piyade Tümen Komutanı
- Tuğgeneral Erkan Karan- / Kara Kuvvetleri Personel Başkanı
- Tuğgeneral Ender Güner / Azerbaycan Görev Grubu Kurmay Başkanı
- Tuğgeneral Mehmet Kurugül / Edremit 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanı
- Tuğgeneral Burak Asal / Siirt 3. Komando Tugay Komutanı
- Tuğgeneral Abdülkadir Akturan / Ege Ordusu İdari Kurmay Yarbaşkanı
- Tuğgeneral Halil İbrahim Büyükbaş / EDOK Muharebe Geliştirme Başkanı
- Tuğgeneral Mehmet Ateş / Kara Kuvvetleri Komutanlığı Temsilcisi
DENİZ KUVVETLERİ
- Koramiral Aydın Şirin / Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı
- Tuğamiral Nejat İnanır / Mayın Filo Komutanı
- Tuğamiral Burak Akçay / Milli Savunma Üniversitesi Rektör Yardımcısı
- Tuğamiral Bülent Turan / Kocaeli Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı
- Tuğamiral Yavuz Kılıç / Derince Deniz Eğitim ve Öğretim Komutan Yardımcısı
- Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit / Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı
- Tuğamiral Semih Ozangüç / İstanbul Boğaz Komutanı
- Tuğamiral İmran Alparslan Demirbilek / ABD Müttefik Dönüşüm Komutanlığı Yetenekler Daire Başkanı
- Tuğamiral Fuat Gedik / Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı
- Tuğamiral Ramis Akın / Deniz Kuvvetleri Teknik Başkanı
HAVA KUVVETLERİ
- Tümgeneral Olcay Yılmaz / Milli Savunma Üniversitesi Rektör Yardımcısı
- Tuğgeneral Mustafa Tarkan Gümüş / Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı
- Tuğgeneral Ercan Erzincan / Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü 3. Hava Bakım Fabrika Müdürü
- Tuğgeneral Selahattin Akalp / Bandırma 6. Ana Jet Üs Komutanı
- Tuğgeneral Necati Gündüz / Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı
- Tuğgeneral Tansel Çokuysal / Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı
- Tuğgeneral Durmuş Aydemir / Askeri Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Vekili