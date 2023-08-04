44 general-amiral emekli edildi, kritik yerlere yeni komutanlar atanacak

YAŞ kararları sonrası 44 general-amiral emekliye sevk edildi. Başta 3. Ordu olmak üzere TSK'nın pek çok kritik birimine yeni komutanlar atanacak.

Taşkın SU

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komuta kademesinin şekillendiği Yüksek Askeri Şura toplantısı dün yapıldı.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever yaş haddi, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ise kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.

KARA VE HAVA DEĞİŞTİ

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu atandı.

ORAMİRAL TATLIOĞLU DEVAM

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ise görevine devam edecek.

Yüksek Askeri Şura kararı ile 30 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olmak üzere 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 63 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. Halen 266 olan general ve amiral sayısı, 30 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla 286 olacak.

İKİ HAFTA İÇİNDE AÇIKLANACAK

İki general yaş haddi nedeniyle, 24 general-amiral ise normal bekleme süresini tamamlayarak kadrosuzluk nedeniyle, 18 general-amiral normal bekleme süresini tamamlamadan kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.

Başta 3. Ordu olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri’nin pek çok kritik komutanlığına yeni isimler atanacak.

Atama kararlarının önümüzdeki iki hafta içinde Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor.

Emekliye sevk edilen general ve amiraller sonrası boş kalan ve yeni komutanların atanacağı makamlar şöyle:

KARA KUVVETLERİ

Korgeneral Yavuz Türkgenci / 3. Ordu Komutanı

Korgeneral Sinan Yayla / Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı

Korgeneral Yılmaz Yıldırım / 7. Kolordu Komutanı

Tümgeneral Rafet Kılıç / Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanı

Tümgeneral Selami Arslan / 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı

Tümgeneral Halil Soysal / Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanı

Tuğgeneral Alper Eser / Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı

Tuğgeneral Abdülkadir Fehmi Bilgin / Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı

Tuğgeneral Zafer Uğur / 2. Ordu Harekat Kurmay Yarbaşkanı

Tuğgeneral Ahmet Kasa / Erzincan 59. Topçu Eğitim Tugay Komutanı

Tuğgeneral Hikmet Yokarıbaş / Mardin 70. Mekanize Tugay Komutanı

Tuğgeneral Zekeriya Yalçın / Bakü Silahlı Kuvvetler Ataşesi

Tuğgeneral Oğuz Baykal / Kara Havacılık Komutanı

Tuğgeneral Mustafa Üstün / MSB Teknik Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı

Tuğgeneral Hasan Paçalı / KKTC 39. Mekanize Piyade Tümen Komutanı

Tuğgeneral Erkan Karan- / Kara Kuvvetleri Personel Başkanı

Tuğgeneral Ender Güner / Azerbaycan Görev Grubu Kurmay Başkanı

Tuğgeneral Mehmet Kurugül / Edremit 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanı

Tuğgeneral Burak Asal / Siirt 3. Komando Tugay Komutanı

Tuğgeneral Abdülkadir Akturan / Ege Ordusu İdari Kurmay Yarbaşkanı

Tuğgeneral Halil İbrahim Büyükbaş / EDOK Muharebe Geliştirme Başkanı

Tuğgeneral Mehmet Ateş / Kara Kuvvetleri Komutanlığı Temsilcisi

DENİZ KUVVETLERİ

Koramiral Aydın Şirin / Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı

Tuğamiral Nejat İnanır / Mayın Filo Komutanı

Tuğamiral Burak Akçay / Milli Savunma Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Tuğamiral Bülent Turan / Kocaeli Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı

Tuğamiral Yavuz Kılıç / Derince Deniz Eğitim ve Öğretim Komutan Yardımcısı

Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit / Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı

Tuğamiral Semih Ozangüç / İstanbul Boğaz Komutanı

Tuğamiral İmran Alparslan Demirbilek / ABD Müttefik Dönüşüm Komutanlığı Yetenekler Daire Başkanı

Tuğamiral Fuat Gedik / Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı

Tuğamiral Ramis Akın / Deniz Kuvvetleri Teknik Başkanı

HAVA KUVVETLERİ

Tümgeneral Olcay Yılmaz / Milli Savunma Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Tuğgeneral Mustafa Tarkan Gümüş / Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı

Tuğgeneral Ercan Erzincan / Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü 3. Hava Bakım Fabrika Müdürü

Tuğgeneral Selahattin Akalp / Bandırma 6. Ana Jet Üs Komutanı

Tuğgeneral Necati Gündüz / Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı

Tuğgeneral Tansel Çokuysal / Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı

Tuğgeneral Durmuş Aydemir / Askeri Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Vekili

İlginizi Çekebilir Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları açıklandı… TSK'nın komuta kademesi değişti

İlginizi Çekebilir İşte Türkiye'nin ilk kadın amirali Gökçen Fırat