5 gün 5 gece süren kahramanlık destanı

26 Ağustos 1922’de, Başkomutan Mustafa Kemal’ın emriyle şafak vakti topçu ateşi başladı. Hücuma geçen Mehmetçik, 30 Ağustos’ta Büyük Zaferi ilan etti. 9 Eylül’de de Yunan ordusunu denize döktü...

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101 yıl önce bugün… Afyonkarahisar Kocatepe'de 5 gün 5 gece sürecek mahşeri savaşın ilk işareti sabah 05.30'da başlayan topçu ateşiyle verildi. Mustafa Kemal Paşa komutasındaki Türk Ordusu şafak vakti başlayan taarruz, bir ulusu bağımsızlığa taşıdı.

Sakarya'da 22 gün 22 gece süren kanlı çarpışmaların ardından durdurulan Yunan ordusunu tamamen yurttan atmak amacıyla bir yıl kadar hazırlık yapıldı. 26 Ağustos sabahı Başkomutan Mustafa Kemal, Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa (Çakmak), Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa (İnönü) ile muharebeyi yönetmek üzere Afyonkarahisar sınırlarında kalan Kocatepe'de yerini aldı.

30 AĞUSTOS HEDEFİ

Topçu ateşleriyle şafak vakti harekat başladı. Türk askeri, sabahın ilk ışıklarıyla hücuma geçip Tınaztepe'yi ele geçirdi ve Belentepe ile Kalecik Sivrisi'nden düşmanı uzaklaştırdı. Taarruzun ilk gününde 1. Ordu birlikleri, 15 kilometrelik alanda, düşmanın birinci hat mevzilerini ele geçirdi. 5'inci Süvari Kolordusu, düşman gerilerindeki ulaştırma kollarına başarılı taarruzlarda bulundu, 2'nci Ordu ise cephede tespit görevini aksatmadan sürdürdü.

Türk ordusu, 27 Ağustos sabahı bütün cephelerde yeniden taarruza geçti ve aynı gün Afyonkarahisar düşman işgalinden kurtarıldı. 28 ve 29 Ağustos'ta başarıyla sürdürülen taarruz, düşmanın 5'inci tümeninin etkisiz kılınmasıyla neticelendi. 29 Ağustos gecesi durum değerlendirmesi yapan komutanlar, hemen harekete geçilip taarruzun kısa sürede sonuçlandırılmasında hemfikir oldu ve planın 30 Ağustos'ta aksamadan uygulanması için gerekli önlemler alındı.

TAARRUZ EMRİ VERİLDİ

Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Türk Ordusu'nun Kurtuluş Savaşı'nda kazandığı en önemli zaferin arifesinde, 30 Ağustos sabahında Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Zafertepe Çalköy'de birliklere taarruz emrini verdi. Atatürk komutasındaki Türk Ordusu'nun, 26 Ağustos'ta başlayan Meydan Muharebesi'nde Dumlupınar'da Yunan birliklerini Allıören, Keçiler, Kızıltaş deresi yolunun iki yanında tamamen sarıp imha etmesiyle zafere ulaşıldı. Kızıltaş deresi bölgesinde açık kalan alandan bazı Yunan birlikleri, General Trikopis, General Diyenis ve birçok Yunan komutanı kaçtı. Mustafa Kemal Paşa, Türk Ordusu'nun Kurtuluş Savaşı'nda kazandığı en önemli zaferin arifesinde, 30 Ağustos sabahında Kütahya Zafertepe Çalköy'de birliklere taarruz emrini verdi.

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi 30 Ağustos'ta zaferle noktalandı. 200 bin kişilik ordu gücüyle, 150 bin kilometrekarelik alanda zaferle sonuçlanan büyük savaşı izleyen günlerde Atatürk'ün verdiği “Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!'' emri ile birlikte 1 Eylül'de Gediz, 3 Eylül'de Emet ve Tavşanlı, 9 Eylül'de İzmir düşmandan temizlendi. Bir millet küllerinden yeniden doğdu, Cumhuriyet'e doğru yürüdü.

Nazım'ın dizelerinde 26 Ağustos

Dağlarda tek

tek

ateşler yanıyordu.

Ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki

şayak kalpaklı adam

nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden

güzel, rahat günlere inanıyordu

ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mavzerinin yanında,

birdenbire beş adım sağında onu gördü.

Paşalar onun arkasındaydılar.

O, saatı sordu.

Paşalar: -Üç- dediler.

Sarışın bir kurda benziyordu.

Ve mavi gözleri çakmak çakmaktı.

Yürüdü uçurumun başına kadar,

eğildi, durdu.

Bıraksalar

ince, uzun bacakları üstünde yaylanarak

ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak

Kocatepe'den Afyon Ovası'na atlıyacaktı.

★★★

Yüzbaşı sordu:

– Saat kaç?

– Beş.

– Yarım saat sonra demek…

98956 tüfek ve şoför Ahmet'in üç numrolu kamyonetinden

yedi buçukluk şnayderlere, on beşlik obüslere kadar,

bütün aletleriyle

ve vatan uğrunda,

yani, toprak ve hürriyet için ölebilmek kabiliyetleriyle

Birinci ve ikinci Ordu'lar

baskına hazırdılar.

Alaca karanlıkta, bir çınar dibinde, beygirinin yanında duran sarkık,

siyah bıyıklı süvari kısa çizmeleriyle atladı atına.

Nureddin Eşfak baktı saatına:

– Beş otuz…

Ve başladı topçu ateşiyle

ve fecirle birlikte büyük taarruz…

Sonra, düşmanın müstahkem cepheleri düştü.

Sonra, 30 Ağustosta düşman kuvâyi külliyesi imha ve esir olundu.

Nazım Hikmet Ran Kuvayi Milliye Destanı