5 gündür aranıyordu, cesedi bulundu
İzmir'in Foça ilçesinde 5 gündür kayıp olan Salim Tıkansak'ın cesedi, sulama kanalında bulundu.
Bağarası Hacı Veli Mahallesi’nde yaşayan evli, 2 çocuk babası Salim Tıkansak, 31 Ekim’de öğleden sonra evden çıktı. Günlük rutin gezisine çıktığı sanılan 64 yaşındaki Tıkansak, eve dönmedi. Telefona da cevap vermeyen Tıkansak’ı kendi imkanlarıyla arayan yakınları, sonuç alamayınca durumu jandarmaya bildirdi.
Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı’ndan gelen askerlerden oluşturulan Jandarma Arama Kurtarma ekibi, Bağarası Mahallesi ile yakın bölgelerdeki güvenlik kameraları kayıtlarını inceledi. Bir yandan da bölgede özel eğitimli köpekler ile arama-kurtarma çalışması başlatıldı.
Ekipler, bugün bölgedeki bir sulama kanalında yaptıkları aramada Tıkansak’ın cansız bedenine ulaştı. Tıkansak’ın Foça-İzmir kara yolunda yürürken 2 metre yükseklikten sulama kanalına düşerek öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.
Tıkansak’ın cesedi, Foça Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderilecek. (DHA)