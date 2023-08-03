5 milyon liralık sahte parfüm yakalandı
İstanbul'da sahte parfüm üreten şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda piyasa değeri 5 milyon lirayı bulan 12 bin 295 parfüm ele geçirildi. Emniyette sergilenen sahte parfümler arasında ünlü markaların taklitlerinin de olduğu görüldü.
Operasyon, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri sahte parfüm üreten bazı şüphelileri belirleyince çalışma başlatıldı. Araştırmalarda 5 adres belirlendi. Zeytinburnu, Bayrampaşa ve Sultangazi'de düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.
BEŞ MİLYONLUK PARFÜM
Adreslerde yapılan aramalarda dünyaca ünlü markaların sahtelerinin de bulunduğu 12 bin 295 parfüm ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan parfümlerle birlikte 269 bin 692 boş şişe, boş parfüm kutusu, şişe kapağı, etiket ürünleri de aramalarda bulundu.
Şüpheliler hakkında 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanuna Muhalefet suçundan işlem başlatıldı.