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5 milyon liralık sahte parfüm yakalandı

İstanbul'da sahte parfüm üreten şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda piyasa değeri 5 milyon lirayı bulan 12 bin 295 parfüm ele geçirildi. Emniyette sergilenen sahte parfümler arasında ünlü markaların taklitlerinin de olduğu görüldü.

Yayınlanma: 15:03 - 03 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Operasyon, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri sahte parfüm üreten bazı şüphelileri belirleyince çalışma başlatıldı. Araştırmalarda 5 adres belirlendi.  Zeytinburnu, Bayrampaşa ve Sultangazi'de düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

BEŞ MİLYONLUK PARFÜM

Adreslerde yapılan aramalarda dünyaca ünlü markaların sahtelerinin de bulunduğu 12 bin 295 parfüm ele geçirildi.  Piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan parfümlerle birlikte 269 bin 692  boş şişe, boş parfüm kutusu, şişe kapağı, etiket ürünleri de aramalarda bulundu.

Şüpheliler hakkında 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanuna Muhalefet suçundan işlem başlatıldı.

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