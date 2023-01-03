5 renk kategorisinde aranan 49 terörist öldürüldü

Irak ve Suriye’nin kuzeyinde MİT ve TSK, Türkiye sınırları içinde de polis ve jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonlarda geride bıraktığımız 2022 yılında 5 ayrı para ödüllü renk kategorisinde aranan 49 terörist etkisiz hale getirildi.

Özgür CEBE

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Milli İstihbarat Teşkilatı ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak ile Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği nokta istihbarata dayalı operasyonlar ile jandarma ve polisin Türkiye içinde gerçekleştirdiği iç güvenlik operasyonlarında 2022 yılında 5 ayrı renk kategorisinde aranan 49 teröristin etkisiz hale getirildiği belirlendi.

KIRMIZI KATEGORİDEN 3 TERÖRİST ETKİSİZ

SÖZCÜ'nün derlediği bilgilere göre, İçişleri Bakanlığının en çok aranan teröristler listesinin 10 milyon lira para ödüllü Kırmızı listesinde aranan ve Dağlıca, Aktütün karakol saldırılarında bizzat yer aldığı tespit edilen sözde Zagros saha sorumlusu Bager Erdal kod adlı Rıdvan Alkan, Yüksekova kırsalındaki Cilo-Sat dağlarında etkisiz hale getirildi.

10 milyonluk listede arananlardan Rubar kod adlı Ahmet Erdoğan çoban kılığında sivil kıyafetle dolaşırken Mahmur Kampında MİT'in gerçekleştirdiği operasyonla öldürüldü. Kerkük, Musul ve Gara sorumlusu olan terörist Erdoğan, terör örgütü PKK'nın silahlı kolu HPG'nin sözde askeri konsey üyesiydi.

Suriye'nin Halep vilayetine bağlı Şeyh Maksut Mahallesinde barındığı eve MİT'in düzenlediği nokta operasyonda 10 milyonluk listede aranan Şilan kod adlı Sabah Oğur etkisiz hale getirildi. Oğur, Hatay'ın Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde 2020 yılındaki orman yangınlarıyla ilgili teröristlere eylem talimatı vermekten aranıyordu.

BAŞSAVCININ KATİLİ İLE KAYMAKAMI KAÇIRAN TERÖRİSTLER

Irak'ın Süleymaniye kentinde MİT'in düzenlediği nokta operasyonda terörist Mehmet Doğan öldürüldü. Doğan, terör örgütünün sözde komuta konseyi üyesiydi. Terörist, 13 Mart 2013'te Irak'ın kuzeyindeki Zap Vadisinde kaçırılan Kaymakam Kenan Erenoğlu ile askerler Kemal Ekinci, Abdullah Söpçeler, Nadir Özgen, Zihni Koç, Reşat Çaçan, Hadi Gizli ve Ramazan Başaran'ı Türkiye'den giden HDP'li Milletvekillerine teslim eden isimdi. 3 milyonluk Mavi listede aranıyordu. Jandarma'nın gerçekleştirdiği iç güvenlik harekatı kapsamında da Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesinde Cebrail Gültekin öldürüldü.

Mavi listede aranan Gültekin sözde Botan sahası Besta Cephesi hareketli takım sorumlusuydu. Suriye'nin Ayn El Arab (Kobani) bölgesinde MİT'in gerçekleşdtirdiği operasyonda Ali Haydar Dersim kod adlı Bilal Karakuş öldürüldü. Karakuş, terörist elebaşlarından Mazlum Kobani kod adlı Ferhad Abdi Şahin'in yardımcısı ve Kobani genel saha sorumlusuydu.

Erzurum, Tunceli, Sivas, Tokat, Gümüşhane, Giresun, Amasya, Ordu kırsalında asker, polis, korucu ve sivil 43 kişinin şehit edilmesinden aranan terörist Karakuş, 30 yıldan beri terör örgütünün dağ kadrosunda sorumlu düzeyde faaliyet yürütüyordu. MİT'in Kobani'de gerçekleştirdiği bir diğer operasyonda Kobani sorumlusu Hasan Demertaş öldürüldü. Demertaş Tunceli'de Ovacık Başsavcısı Murat Uzun'un şehit edildiği suikast başta olmak üzere çok sayıda güvenlik görevlisini şehit etmekten 3 milyonluk mavi kategoride aranıyordu.

YEŞİL LİSTEDEN AMANOS SORUMLUSU ÖLDÜRÜLDÜ

Suriye'nin Afrin bölgesinden Hatay kırsalına sızan sözde Amanos saha sorumlusu İran uyruklu Hakim Bedri Jandarmanın düzenlediği operasyonla öldürüldü. Terörist 2 Milyonluk Yeşil listede aranıyordu.

TURUNCU LİSTEDE 11 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

1 Milyon lira para ödüllü Turuncu listeden 11 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Jandarma'nın düzenlediği iç güvenlik harekatı kapsamında Hakkari Kato Marinos bölgesinde öldürülen Semih Sayılgan sözde Botan saha yönetimindeydi. TSK'nın gerçekleştirdiği Pençe Kilit harekatında Avaşin'de Ayhan İnalhan öldürüldü.

Lice kırsalında, Hacer, Sucin, Aliye Kiye, Mehmet Süleymanoğlu ve Necati Utku Kiraz öldürüldü. Bu 4 teröristten Süleymanoğlu, Diyarbakır'da Osman Bal ile İstihbarat Şubede görevli polis Ali Kızıloğlu'nu suikastla şehit etmekten aranıyordu.

Necati Utku Kiraz ise Ankara Güvenpark'ta 38 kişinin ölümü, 125 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan patlamanın failiydi. Van'ın Çatak İlçesinde Osman Yıldırımçakar ile Şehmiran Karahan öldürüldü. Van'ın Çaldıran İlçesinde Tendürek Dağı bölge sorumlusu Tuba Tambahçeci öldürüldü.

Van'ın Bahçesaray İlçesinde Tatvan bölge sorumlusu Yusuf Gül öldürüldü. Gara Dağında düzenlenen operasyonda PKK'nın sözde Komuta Konseyi üyesi İzzettin İnan MİT operasyonuyla öldürüldü.

Terörist İnan, Hatay Amanos kırsalında barınırken Gaziantep'te Emniyet Müdürlüğü binası önünde bombalı saldırı gerçekleştirilerek 9 vatandaşın ölümü, 63 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan hain saldırının ile, Hatay'ın Dörtyol İlçesinde Hatay Jandarma İstihbarat Şube Müdürü Binbaşı Erhan Dikmen, Jandarma Üsteğmen Aytaç Kaya ile Jandarma Teğmen Ahmet Tarım'ın şehit edildiği saldırının da talimatını vermek, İskenderun Deniz Kuvvetleri Destek Komutanlığına bağlı İlboğa Kışlası İkmal Destek Komutanlığına saldırı düzenlenerek 6 askerin şehit edilmesi, 7 askerin de yaralanması eylemlerine katılmaktan aranıyordu.

GRİ LİSTEDEN 25 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

500 bin lira para ödüllü Gri listeden ise Irak, Suriye ve Türkiye içinde gerçekleştirilen operasyonlarda PKK'lı teröristler Mehmet Sıddık Budakbeyoğlu, İsmail Erbay, Nurettin Timur, Yusuf Güllü, Hatice Şeker, Murat Bozkaya, Fetullah Yıldırım, Faysal Yılmaz, Mehmet Halil Doğal, Beraat Boztemir, Ebubekir Şimşek, Şükran Alp, Mehmet Şirin Korkmaz, Şahin Tekintanğaç, Devlet Taşir, Gamze Laçin, Mehmet Gürbüz, Hatice Ay, Emrah Duman, Mücahit Tok, Emrullah Tuncer, Helin Karadeniz, Ömer Açan, Behiye Kaçar ve Yakup Demir etkisiz hale getirildi.

5 KATEGORİDE 598 TERÖRİST ETKİSİZ

5 renk kategorisinde en çok aranan teröristler listesinde aralarında PKK, DHKP-C, FETÖ, IŞİD başta olmak üzere tüm terör örgütlerinden bugüne kadar kırmızıdan 51, maviden 35, Y-yeşilden 36, turuncudan 96, Gri listeden 379 olmak üzere toplam 598 terörist etkisiz hale getirildi.

İlginizi Çekebilir 10 terörist etkisiz hale getirildi