5 taraftara ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ten dava

Kadıköy’de, Fenerbahçe-Ümraniyespor maçı oynanacağı sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerir tezahüratta bulundukları iddia edilen biri polis 5 taraftar hakkında 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Sevgim Begüm YAVUZ

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İstanbul Kadıköy'de, 8 Ağustos 2022 tarihinde Fenerbahçe-Ümraniyespor maçı oynanacağı sırada, bir grup taraftarın toplu olarak Cumhurbaşkanına hakaret içerir tezahüratta bulundukları gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

RESEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 8 Ağustos 2022 tarihinde bir grup taraftarın toplu olarak Cumhurbaşkanına yönelik sinkaflı sözlerle tezahuratlarda bulunduğuna dair görüntülerin haber sitelerinde yayınlanması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında, suça konu olan video kaydının şüpheli B.O. tarafından olay günü kayda alınarak, instagram hesabından aleni olarak paylaşıldığının tespit edildiği aktarıldı.

İddianamede, kolluk görevlileri tarafından yapılan kamera kaydı, açık kaynak araştırması, fotoğraf analizi çalışmaları neticesinde, şüphelilerin 8 Ağustos 2022 tarihinde saat 19.00 sıralarında Fenerbahçe Ümraniyespor futbol müsabakasının oynanacağı esnada, Balıkçılar Çarşısı’ndaki restorantların içerisinde ve önünde alkışlamak ve elleriyle ritim tutarak desteklemek suretiyle, küfür ederek, Cumhurbaşkanına hakaret içerir tezahüratta bulunduklarının tespit edildiği belirtildi.

ORTAMIN AMBİYANSINI PAYLAŞMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ

İddianamede, şüpheli B.O.'nun ifadesinde, sosyal medya hesabından paylaştığı video içerik görüntüsünün tarafınca çekilip yayınlandığını, restoranda Fenerbahçe taraftar grubu ve ortam ambiyansını paylaşmak istediğini, görüntülerde yer alan videodaki şahıslar ile bir tanışıklığının olmadığını, video içeriğinde ‘Recep Tayyip' şeklinde geçen sözlerin kendisine ait olmadığını söylediği anlatıldı.

‘CUMHURBAŞKANINA SİNKAFLI SÖZLERİ DUYUNCA TEZAHÜRATI KESTİM'

Şüpheli İ.C.'nin ise ifadesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis memuru olarak görev yaptığını, olay günü alkollü olduğunu, yoldan geçen şahısların Fenerbahçe lehine diğer takımların aleyhine tezahüratlarda bulunduğunu, kendisinin ‘s. ol git galatasaray' şeklinde söylemde bulunduğunu, ardından ortamdaki tezahüratın değiştiğini, Cumhurbaşkanına hitaben sinkaflı sözleri duyması üzerine tezahüratı kestiğini, bir kamu görevlisi olarak cumhurbaşkanına hakaret içeren bir eyleminin bulunmadığını söylediği kaydedildi.

Şüpheli T.I.'nın bulundukları restoranların önünde Fenerbahçe ile ilgili tezahürat yapıldığını, bunlara eşlik ettiğini, mekanın karşısında bulunan masalarda 7-8 kişilik bir grup tarafindan cumhurbaşkanı aleyhine slogan atıldığını hatırladığını, kendisinin bu hakaret içerikli slogana eşlik etmediğini söyleyerek suçlamaları kabul etmediği belirtildi.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMEDİ

İddianamede, şüphelilerin suçtan ve cezadan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirilen savunmalarına itibar edilmediği kaydedildi. Şüphelilerin eylemlerini tahkir kastı ile yaptıkları, sözlerin eleştiri ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği tespitine yer verildi.

Savcılık, Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eden Cumhurbaşkanlığı makamına ve bu makamı temsil eden magdura yönelik onur, şeref ve saygınlığı rencide edici nitelikteki yukarıda açıklanan eylemlerde bulunmak ve bahse konu sözleri sarf etmek suretiyle üzerilerine atılı “Cumhurbaşkanına hakaret” suçunu işlediklerini kaydetti.

SAVCI 4 YIL 8 AY HAPİS CEZASI İSTEDİ

İddianamede, B.O., İ.C., Ö.U., S.K., T.I..'nın “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan ayrı ayrı 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis ile cezalandırılması istendi. İddianame gönderildiği Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.