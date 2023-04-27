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5 yıl daha böyle geçer mi?

Erdoğan 21 yıldır rakiplerine ve halka her türlü kötü sözü söyleyip hakaret yağdırdı. Ekonomiyi, yargıyı, eğitimi, bürokrasiyi mahvetti…

Yayınlanma: 05:30 - 27 Nisan 2023 Güncellenme:
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5 yıl daha böyle geçer mi?

 % 50'lik enflasyonla, 20 liranın üstündeki dolarla, kilosu 30 lira olan soğanla, ay sonunu getirmeyen kuş kadar maaşla…

 En küçük eleştirinin bile hoş görülmediği polisin kapıya dayandığı baskıcı yönetimle…

Sürtük, çürük, cibiliyetsiz, şerefsiz, eşkıya haysiyet fukarası, kan emici, geri zekalı onursuz, vatan haini hakaretlerini işiterek…

Bağımsız olmayan yargıyla, hukuksuzlukla adaletsizlikle, yandaş savcı ve hakimlerle…

Kadını koruyan yasaları kaldıran, kadını değersizleştiren, şiddeti artıran bir zihniyetle…

Engellilere, “Sen pek engelliye benzemiyorsun” dendiği… Engellilerin sürekli hor görüldüğü…

Yüksek vergiler altında ezilerek, ağır borç yüzünden icra kapılarında çile çekerek…

BU ZULÜMLE 5 YIL DAHA GEÇER Mİ?

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