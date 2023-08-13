56 yıl önce ODTÜ’lü öğrenciler inşa etmişti, kapanıyor

Niğde’nin Ulukışla ilçesine bağlı Eminlik köyünde 1967 yılında okul yolunda donarak ölen iki öğrenci anısına ODTÜ Mimarlık bölümü öğrencileri tarafından inşa edilen okul yüzlerce köy okulu gibi kapatılıyor...

Mehmet SERBES

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Seçim öncesi verdiği sözleri unutan AKP iktidarı köylerde tarımın yanı sıra eğitimi de bitirme noktasına getirdi. Yeniden canlandırılacağı sözü verilen köy okulları birer birer kanıyor. Köylerde tarım ve hayvancılıkla uğraşan aileler çocuklarının eğitimi için adeta şehirlere göçe ya da yatılı okullara mahkum ediliyor.

OKUL YOLUNDA DONAN İKİ ÖĞRENCİ ANISINA…

Kapatılan o okullardan biri de Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Eminlik köyündeki Şehit Yıldıray Kılınç Ortaokulu. Bu okulu diğerlerinden ayıran ise hazin hikayesi.

Okul, 56 yıl önce iki öğrencinin okul yolunda donarak ölmesi üzerine köylülerin, Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörlüğü’nden talebi ile inşa edilmiş. 1967 yılında yapılan okulun inşaatında ise ODTÜ Mimarlık bölümü ikinci sınıf öğrencileri ile köylüler imece usulüyle çalışmış.

Böyle hazin bir geçmişe sahip bir okulun kapatılması öğrencilerin, velilerin ve bölgede vatandaşların tepkisine neden oldu.

“SEÇİMDEN SONRA TAM TERSİNİ YAPTILAR”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de Eminlik köyünü ziyaret ederek, Şehit Yıldıray Kılınç Ortaokulu'nun kapatılmasına tepki gösterdi. Vatandaşların isyanına destek veren Gürer, “Çocuklarımızı okulsuz bırakmayın” çağrısı yaptı. Eminlikli anneler de “Çocuklarımıza taşımalı eğitim değil, okulunda eğitim istiyoruz” dedi.

Köyde okulu kapatmanın köylüye ‘köyü terk edin' anlamı taşıdığını ifade eden Milletvekili Gürer, AKP'nin kırsalı boşaltarak tarımı da eğitimi de bitirdiğini söyledi. Seçimden önce söz verilenin seçimden sonra tam tersi yapıldığını kaydeden Gürer, “Böyle bir anlayışı görmedik, duymadık kabul de etmiyoruz” dedi.

ODTÜ’LÜ ÖĞRENCİLER İNŞA ETTTİ

Kapatılan okulun bir de anlamlı hikayesi var. Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık Bölümü öğrencilerinin kendi elleriyle inşa ettiği okula kapatma kararı gelmesi köylülerde ayrı bir üzüntü yarattı.

56 yıl önce ODTÜ Mimarlık Fakültesi 2. sınıf öğrencilerinin köylülerle beraber inşa ettikleri ve çevre köylerdeki öğrencilerin de eğitim gördüğü öğrencisi, öğretmeni bulunan okulun kapatılması ve taşımalı eğitime geçilmesine köy halkının haklı olarak tepki gösterdiğini ifade eden CHP'li Ömer Fethi Gürer, yetkililere çağrıda bulunarak, “Kırsalda okul demek, köy demek, köy demek ülke demek; köylerde okullar yok edilirse göç artar. Ahırlar boşalır. Tarlalar ekilmez olur. Sonuçta gıdaya erişimde de sorun yaşanır” diye konuştu.

HAZİN HİKAYE

Şehit Yıldıray Kılınç Ortaokulu mezunlarından Hasan Baysal ise yıllar önce ilçedeki ortaokula giderken 2 öğrencinin yoğun tipide yaşamlarını yitirmesi üzerine, köylülerin, ODTÜ Rektörlüğü’nden buraya bir ortaokul yapılmasını talep ettiğini, Mimarlık Fakültesi 2. Sınıf öğrencilerinin buraya gelerek, köy halkı ile birlikte imece usulüyle okulu inşa ettiklerini anımsattı. Baysal, “Okul yüzlerce mezunu ile bölge köyleri içinde önemli bir merkez okul konumunda” dedi.

“BU OKUL OLMASAYDI, ÇOBAN KALACAKTIM”

Okulun bu bölgenin kaderini değiştirdiğini belirten Hasan Baysal, “Bu okul olmasaydı, ben çoban olarak kalacaktım. Bu okul sayesinde yüksekokullara gittik, fabrikalarda iş bulduk, hayatım değişti, kendime meslek edindim, çalıştım ve mutlu bir hayat yaşıyorum” diye konuştu.

Öğrenci velisi Zeliha Gültepe ise çocukların kendi ihtiyaçlarını bile zor giderdiğine dikkat çekerek, “Biz okulumuzun kapatılmasını istemiyoruz. Çocuklarımızı yatılı okula göndermeyeceğiz. Bu çocuklar daha kendi ihtiyaçlarını bile göremiyorlar. Okulumuzu kapatarak bizim düzenimizi bozmasınlar” dedi.

OKULUN 36 DÖNÜMLÜK ARAZİSİNE Mİ GÖZ DİKİLDİ?

Öte yandan okul arazisinin değerine de işaret eden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Bu arazi de bakımsız halde. Büyük bir ihtimalle birileri tarafından arazisi için ele geçirme noktasında bir girişim olabilir. Okul her yönüyle kullanılabilir durumda. Bu anlamda köy halkı da okulun kapatılmasını istemiyor. Okulun kapatılması, farklı köylerden buraya gelen öğrenciler için de sorun olacak” şeklinde konuştu.