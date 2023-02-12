Deprem sonrası tutuklanan kişi sayısı açıklandı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, deprem bölgesindeki yağma ve hırsızlık olaylarıyla ilgili olarak "64 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 57'si tutuklandı, 7 şüpheli hakkında adli kontrole hükmedildi" dedi.

Özgür CEBE

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Deprem bölgesinde yaşanan yağma ve hırsızlık olaylarıyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, şunları söyledi:

– 75 olayda 64 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 57’si tutuklandı, 7 şüpheli hakkında adli kontrole hükmedildi.

– Yıkılan binalarla ilgili sorumluluğu olduğu gerekçesiyle 134 şüpheli hakkında işlem yapıldı, üçü tutuklandı. Yedi kişi gözaltında yedi şüpheliye yurt dışı çıkış yasağı konuldu.

6 NİSAN’A KADAR ERTELENDİ

Cumhuriyet Başsavcılıklarının soruşturmaları etkin ve titizlik içinde yürüttüklerini belirten Bakan Bozdağ, şöyle devam etti:

– OHAL kanununa dayanarak depremin yaşandığı 10 ilimizde gözaltı sürelerini 24 saatten 4 güne çıkardık. Tutukluluğa itiraz ve tahliye talepleri de tutukluluk incelemesiyle birlikte karara bağlanabilecektir. 30 günde bir yapılan tutukluluk incelemeleri de bir defaya mahsus olmak üzere 60 güne çıkarılmıştır. 10 ilimizde acil ve ivedi işlemler haricindeki duruşma ve müzakereler 6 Nisan'a kadar ertelenmiştir.

KİMLİKLENDİRME İŞLEMİ YAPILIYOR

– Tutuklu ve acil işlere ilişkin tüm işlemler büyük hassasiyetle yürütülmektedir. Bölgedeki soruşturmalar deprem öncesi nasılsa şimdi de öyle devam ediyor. Adli Tıp Kurumlarımız da seferberlik durumundadır.

– Uzman hekimlerimiz ve teknisyenler hayatını kaybedenlerle ilgili kimliklendirme işlemlerini titizlikle yerine getirmektedir. Yakınlarından alınan örnekler ve numunelerin karşılaştırılmasıyla vefat edenlerden alınan numunelerin eşleşmesi sonucu cenazeler ailelerine teslim edilmektedir.

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