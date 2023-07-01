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6 aylık bebek yürekleri ağza getirdi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Sarımsaklı Plajı'nda görev yapan cankurtaran ekipleri, nefes borusuna cisim kaçan bebeği Heimlich manevrasıyla kurtardı.

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6 aylık bebek yürekleri ağza getirdi

Kurban Bayramı tatili için ilçedeki plaja gelen bir ailenin 6 aylık bir kız bebeğinin soluk borusuna bir cisim kaçtı.

Bebeğin nefes alamadığını fark eden aile sağlık ekiplerinden yardım istedi.

BOĞAZINDAKİ CİSMİ ÇIKARDI

Plajda görev yapan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı cankurtaran ekipleri Heimlich manevrasıyla bebeğin boğazındaki cismi çıkardı.

Herhangi bir sağlık problemi bulunmayan bebek aileye teslim edildi. Bebeğin ailesi ise cankurtaran ekiplerine teşekkür etti. (AA)

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