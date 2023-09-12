6 bıçak kullanmış! Annesinin boğazını kesip, babasını defalarca bıçakladı…

Erzurum'da 13 Nisan'da annesinin boğazını keserek öldüren, babasını da defalarca bıçaklayan Ahmet Yavuz Köşebent (25) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Köşebent'in olayda 6 ayrı bıçak kullandığı öğrenildi.

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Erzurum’da gerçekleşen olayda, Aziziye ilçesi Dadaşkent semti Özçağrı Apartmanı’nda yaşayan Ahmet Yavuz Köşebent, 13 Nisan saat 10.00 sıralarında mutfaktan aldığı bıçakla yatakta uyuyan annesi Serpil Köşebent’i (57) boğazını keserek öldürdü. Sesleri duyan ve olaya müdahale etmek isteyen baba Nevzat Köşebent’i de (62) defalarca bıçakladı. Arbede sırasında Ahmet Yavuz Köşebent de elinden yaralandı.

Yaralı baba, karşı komşusuna sığınırken, Ahmet Yavuz Köşebent ise komşuların müdahalesi sonucu yakalandı.

“KAN KAYBINDAN GÜÇSÜZLEŞMEYE BAŞLADIM”

Baba Nevzat Köşebent ifadesinde, eşinin çığlıkları üzerine yatak odasına gittiğini belirterek, “Eşim yatağındaydı. Kendisine doğru yaklaştığımda yatağın yan kısmından oğlum ayağa kalktı. Bana yaklaştı ve elindeki bıçakla saldırdı. Aldığım darbelerle kan kaybından güçsüzleşmeye başladım.

Oğlumun elinden bıçağı aldım, kendi odama giderken peşimden geldi. Bıçağı almak için saldırılara devam etti. Apartmana çıktım, peşimden elinde birkaç tane bıçakla geldi. Karşı komşumuzun kapısını çaldım, kapı açılmadı. Oğlum bıçakla vurmaya devam etti. Komşularım oğlumun elinden bıçağı almaya çalıştı. Sonra gelen ambulansla hastaneye kaldırıldım” diye konuştu.

‘İNTERNET ÜZERİNDEN GELEN MESAJLAR YÜZÜNDEN ÖLDÜRDÜM’ DEDİ

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Ahmet Yavuz Köşebent hakkında hazırlanan iddianamede, sanık hakkında annesini “üstsoya karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, babasına yönelik eylemi nedeniyle de “üstsoya karşı kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, Ahmet Yavuz Köşebent’in annesini 5 yerinden, babasını ise 3 yerinden bıçaklayarak öldürme ve öldürmeye teşebbüs etme eylemlerini gerçekleştirdiği belirtildi.

Sanık Ahmet Yavuz Köşebent ise ifadesinde, internet üzerinden gelen mesajlar üzerine eylemi gerçekleştirdiğini iddia etti.

CİNAYETİ 6 BIÇAKLA İŞLEMİŞ



İddianamede, sanık Ahmet Yavuz Köşebent’in olayda 6 ayrı bıçak kullandığı, babasının tüm çabasına rağmen eylemine son vermeyerek, aksine suç aletinin elinden alınmasıyla pes etmeyip yeni suç aletlerini alarak babasının peşinden gidip eylemine kararlı bir şekilde devam ettiği, ancak komşularının engellemeleri ve kendisinin bitkin düşmesiyle eylemine son vermek zorunda kaldığı sabit olduğu bildirildi.

Erzurum 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame, önümüzdeki günlerde görülecek ilk duruşmada sanığın savunmasının alınmasıyla birlikte esasa geçecek.

CEZAİ SORUMLULUĞU YERİNDE

İstanbul Adli Tıp Grup Başkanlığı Gözlem İhtisas Dairesince sanık hakkında hazırlanan raporda, “Ahmet Yavuz Köşebent’in cezai sorumluluğunu etkileyecek, bilinç ve harekat serbestisini ortadan kaldıracak veya azaltacak herhangi bir akıl hastalığı veya zayıflığı saptanmadığı, suçu işlediği sırada davranışlarını yönlendirme yeteneğini ortadan kaldıracak veya azaltacak boyutta bir akli arızanın içinde olduğunu gösterecek herhangi bir tıbbi bulgu ve belgeye rastlanmadığı ve suça karşı ceza sorumluluğunun tam olduğu” belirtildi. (DHA)

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