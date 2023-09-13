6 katlı bina, yıkım sırasında iş makinesinin üzerine çöktü
Hatay’da depremler dolayısıyla ağır hasar alan bina yıkım sırasında iş makinesinin üzerine çöktü. Makine operatörü hafif şekilde yaralandı.
Antalya ilçesinde bulunan Saraykent Mahallesi'ndeki 6 katlı bina, depremler dolayısıyla ağır hasar aldı.
Binanın yıkımı için bir süre önce çalışma başlatıldı.
Yıkım çalışması sırasında bina, bir anda kırım yapan iş makinesinin üzerine çöktü. Çökme anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İş makinesi operatörünün olayda hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. (DHA)