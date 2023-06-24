6 kişinin öldüğü kazada yürek yakan ‘hayırlı olsun’ detayı

Gaziantep'te 6 kişinin öldüğü, otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişilik Sat ailesinin yeni ev alan yakınlarından Hayırlı olsun ziyaretinden döndükleri belirtildi.

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Gaziantep’te Kuzeyşehir mevkisi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda, Taha Kaçar yönetimindeki 27 ANC 208 plakalı otomobille karşı yönden gelen Mesut Taşdemirin (30) kullandığı 07 CIN 60 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışanlar itfaiyenin çalışmasıyla çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Taha Kaçar ile diğer araçta bulunan Cahit Sat (52), eşi Hatice Sat (50), oğlu Kadir Sat (28), kızı Zeliha Taşdemir (29) ve damadı Mesut Taşdemirin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ölenlerin cenazeleri, Adli tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otopsi işlemleri tamamlanan Cahit Sat, eşi Hatice Sat, oğlu Kadir Sat, kızı Zeliha Taşdemir ve damadı Mesut Taşdemir aileleri tarafından teslim alıp, toprağa verildi.

‘HAYIRLI OLSUN’ ZİYARETİNDEN DÖNÜYORLARMIŞ

Sait ailesinin yeni ev alan bir yakınlarına Hayırlı olsun ziyaretine gittikleri, dönüşte de kaza geçirdikleri belirtildi. (DHA)

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