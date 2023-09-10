6 kişiye mezar olan bungalov evleri yıkım kararına rağmen faaliyetini sürdürmüş

Kırklareli'de kuvvetli yağış sonrası meydana gelen selde Sisli Vadi adındaki bungalov evlerinde tatil yapan altı kişi öldü. Ruhsatsız olarak yapıldığı ortaya çıkan evler için İl Özel İdaresi tarafından yıkım kararı alındığı halde gerçekleştirilmediği ve mülk sahibinin faaliyetini kaçak olarak sürdürdüğü ortaya çıktı.

Hakan KAYA

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Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde geçen salı salı günü kuvvetli yağış sonrası meydana gelen selde, Sisli Vadi bungalov evlerinde tatil yapan altı kişi hayatını kaybetti. Demirköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sürdürdüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki işletmeci çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

CHP Kırklareli İl Genel Meclis üyeleri, altı kişinin hayatını kaybettiği sel faciasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklamada, söz konusu alanın turizm alanı olarak tespit edilip turizm tesislerinin yapılabilmesi için kamu yararı kararı alınması gerektiği bunun için yapılan oylamada CHP'nin üç olumsuz oyuna karşılık dört olumlu oyla teklifin bakanlıkça onaylandığı belirtildi. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

– Söz konusu alanın turizm alanı olarak tespit edilip turizm tesislerinin yapılabilmesi için kamu yararı kararı alınabilmesi maksadıyla, İl Özel İdaresi’nin teklifiyle konu 12.04.2021 tarihinde İl Daimi Encümeni’nce değerlendirilmek üzere encümen gündemine alınarak görüşülmüştür.

– Mevcut konu ile ilgili encümen üyelerinin aynı gün ve devam eden günlerde yaptığı görüşme ve incelemeler neticesinde “kamu yararı kararı” alınması hususunda encümende görevli dört üye olumlu karar vermiş olup İl Genel Meclisi tarafından encümende görev alması kararlaştırılan üç CHP’li İl Genel Meclis üyesi olumsuz oy vererek kararı şerhli imzalamış ve şerh gerekçelerini yazılı olarak karar dosyasına koymuşlardır.

– İl Daimi Encümeni’nden üç olumsuz oya karşılık dört olumlu oyla geçen kamu yararı kararı alınması teklifi bakanlık onayına sunulmuş olup bakanlıkça da onaylanmıştır.

KONU YARGIYA TAŞINDI

Açıklamada CHP İl Genel Meclis üyeleri tarafından söz konusu alanda turizm tesisi kurulabilmesi için kamu yararı kararının iptali için Edirne İdari Mahkemesi'ne dava açıldığı ifade edilerek şöyle denildi:

– Edirne İdare Mahkemesi 22.02.2022 tarihinde vermiş olduğu karar ile İl Genel Meclis üyelerinin talebini haklı bulmuş olup söz konusu alanda turizm tesisi kurulabilmesi için alınan kamu yararı kararının iptalinin gerektiği kararına hükmetmiştir. Talep sahipleri Edirne İdare Mahkemesi'nin kararına itiraz ederek konuyu İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 10. İdari Dava Dairesi Başkanlığı’na görüşülmek üzere taşımışlardır. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 17.02.2023 tarihinde Edirne İdare Mahkemesi'nin kararını onamış ve talep sahiplerinin talebini reddetmiştir.

– Tüm bu sürecin sonunda Sisli Vadi olarak adlandırılan alana ruhsatsız olarak yapılan bungalov tarzı binalar için İl Özel İdaresi tarafından yıkım kararı alındığı halde yıkım gerçekleştirilmemiş olup mülk sahibinin ruhsatsız yapılarda kaçak olarak faaliyetini sürdürmekte olduğu anlaşılmıştır.

– CHP’li İl Genel Meclis üyeleri olarak ilimiz sorumluluk sahamızdaki konulara en ince detaylarına kadar hassasiyetle yaklaşıp en doğru kararı verebilmek için çaba göstermekteyiz. Böylesi acı sonuçlar doğuran bir hususta, gösterdiğimiz hassasiyet ve haklılığımız ne yazık ki üzüntümüzü ve acımızı azaltmamakta olup daha da arttırmaktadır.

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