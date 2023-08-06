6 Şubat depremlerinde yıkılan kentler felaketin 6. ayında görüntülendi
6 Şubat tarihinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin 6. ayında felaketten etkilenen Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay kent merkezlerinin son durumu havadan görüntülendi.
6 Şubat günü saat 04.17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin yarattığı yıkım, saat 13.24’te Elbistan ilçesinde yaşanan 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremle katbekat arttı.
Resmi rakamlara göre 50 binden fazla kişi öldü ama hala cansız bedenlerine ulaşılamayan çok sayıda kişi ve kayıp var.
Depremlerin 6. ayında felaketten etkilenen Adıyaman ve Hatay kent merkezlerinin son durumu havadan görüntülendi. (AA)