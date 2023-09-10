6 yaşında evlilik skandalında ‘sahte rapor’ alınmasına ilişkin davanın ilk duruşması görülecek

Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.'nin 6 yaşında evlendirilmesi olayına ilişkin, 2012 yılında ‘sahte kemik yaşı raporu’ alınmasına yönelik 3'ü doktor 7 kişi hakkında 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması yarın görülecek.

Sevgim Begüm YAVUZ

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İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.’nin 6 yaşında evlendirilmesi olayına ilişkin, 2012 yılında ‘sahte kemik yaşı raporu' alınmasına yönelik doktorlar A.K.Ö., M.O.B., M.G.L. hakkında “kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği” suçundan, H.K.G.’nin 6 yaşında imam nikahlı evlendirildiği Kadir İstekli, Mehmet Emin Marankoz, Yusuf Ziya Gümüşel ve hastane çalışanı K.Ş. hakkında “kamu görevlisinin azmettirilmesi suretiyle resmi belgede sahtecilik” suçundan 3'er yıldan 8'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Anadolu 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma yarın 9.30'da görülecek.

UTANÇ DAVASI İSE 9 EKİM’DE

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızının evlendirilmesi ve cinsel istismara uğramasına ilişkin, baba Yusuf Ziya Gümüşel, anne Fatıma Gümüşel ve imam nikahlı evlendirildiği Kadir İstekli'nin yargılandığı davanın 6. duruşması ise 9 Ekim günü saat 10.00’da görülecek.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kemik yaşının tespiti amacıyla grafilerinin çektirildiği 5 Aralık 2012 tarihinde H.K.G.’nin o dönemki yaşının 14 olması nedeniyle müşteki yerine bir başka bayan şahsın röntgen alanına sokulduğunun ve böylelikle müştekinin gerçek yaşının olduğundan farklı gösterilmeye çalışıldığının açıkça anlaşıldığı belirtilmişti.

İddianamede, 5 Aralık 2012 tarihinde H.K.G.’nin o dönemki yaşının 14 olması nedeniyle müşteki yerine bir başka bayan şahsın röntgen alanına sokulduğunun ve böylelikle müştekinin gerçek yaşının olduğundan farklı gösterilmeye çalışıldığının açıkça anlaşıldığı aktarılmıştı.

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