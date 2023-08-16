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6 yaşındaki Hakan feci şekilde can verdi

Mardin'in Derik ilçesinde Hakan Kaya (6), evlerinin havuzunda boğuldu. Hakan'ın cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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6 yaşındaki Hakan feci şekilde can verdi

Derik ilçesi Kırsal Çağıl mahallesinde Hakan Kaya, kimsenin olmadığı sırada evlerinin avlusunda bulunan havuza girmek istedi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Çocuğun ortalıkta görülmemesi üzerine avluda arama yapan ailesi, havuzda Hakan’ın cansız bedenini buldu. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından Derik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alınan Hakan Kaya, burada yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Hakan’ın cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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