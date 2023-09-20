6 yıldır firari olan FETÖ mensubu yakalandı

Yaklaşık 6 yıldır firari olan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu kişi, Ankara’da yakalandı ve tutuklandı. "Ömer" kod adlı Ebubekir Şafak Baş’ın birçok suçtan arandığı belirtildi.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya gör 6 yıldır firari olan, FETÖ'nün dershane ve yurtlarında yöneticilik yapan, örgüt içerisinde “büyük bölge talebe mesulü” olarak tabir edilen, askeri okul öğrencileri ve polis akademisi öğrencilerinden sorumlu “Ömer” kod adlı Ebubekir Şafak Baş’ın, Sincan ilçesinde kayıtsız ikamet ettiği adreste yakalandığı bildirildi.

POLİS AKADEMİSİ SINAV SORULARININ DAĞITILMASINA ARACILIK YAPMIŞ

Açıklamada şüpheli Baş’ın 3 farklı Bylock hesabının bulunduğu, örgüte ait yurt ve dershanelerde yöneticilik yaptığı, Polis Akademisi sınav sorularının dağıtılmasına aracılık yaptığı, örgüt adına para topladığı, örgütün talimatları doğrultusunda Bank Asya’ya para yatıran şahıslardan olduğu, 17/25 Aralık sürecinden sonra örgütü destekleyici nitelikte gösteri ve yürüyüşlere katıldığı tespit edildiği kaydedildi.

Baş yapılan adli işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (AA)