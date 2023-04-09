6284 sayılı kanunu savunan AKP’li Zengin ile karşı çıkan HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu aynı bölgeden aday gösterildi

AKP'nin milletvekili listesi belli oldu. Listede "6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun"a karşı çıkan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile söz konusu kanunu savunarak "kırmızı çizgimizdir" açıklaması yapan AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin aynı bölgeden aday gösterildi.

Sozcu.com.tr

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Cumhur İttifakı’na katılan Yeniden Refah Partisi (YRP) ve Hür Dava Partisi’nin (HÜDA PAR) taleplerinden biri olan 6284 sayılı ‘Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un değiştirilmesi tartışma konusu olmuştu.

Fatih Erbakan’ın liderliğini yaptığı Yeniden Refah Partisi, 6284'ün değiştirilmesi talebinin AKP tarafından kabul edildiğini öne sürmüştü. HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu, Erbakan’ın söz konusu talebini desteklediklerini belirterek “Biz de İstanbul Sözleşmesi’nin ailenin köküne kibrit suyu döktüğünü, 6284 sayılı yasanın isminin her ne kadar aileyi koruma kanunu olsa da şiddeti önlemediğini daha önce basınla paylaştık” diye konuşmuştu.

AKP’Lİ ZENGİN: HEDEF HALİNE GELİYORUM

YRP ve HÜDA PAR’ın taleplerine AKP içinden de tepki gelmişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “6284 sayılı kanunun ruhuyla ve mevcudiyetiyle varlığı son derece önemlidir. Varlığının tartışmaya açılması dahi bizce kabul edilemez” açıklamasını yaparken, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Meclis’te 6284 sayılı kanunun “kırmızı çizgileri” olduğunu vurgulamıştı.

Zengin katıldığı bir programda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

* Artık bu konu hakkında fazla konuşmak istemiyorum. Hedef haline geliyorum. Sayın bakanımız açıklama yapıyor, sayın cumhurbaşkanımızın açıklamaları var ama ben bu konuda ne zaman bir şey söylesem normali çok aşan bir hedef olma hali ortaya çıkıyor. Sadece Twitter'dan değil, çok düzenli ve planlı bir saldırıya dönüşüyor.

* Bununla da kalmıyor, telefonuma yüzlerce tehdit mesajları alıyorum. Bunun ne kadar ciddi bir konu olduğunu bilmiyorum kamuoyu fark ediyor mu? 6284 tabii ki tartışılabilir, İstanbul Sözleşmesi çok tartışıldı. Benim itirazım usulüne, yöntemine fakat bundan kamuoyu yeteri kadar rahatsızlık duymuyor. Doğrusu bu saldırılar Türkiye'de kadınları çok rahatsız ediyor.

HÜDA PAR LİDERİYLE AKP’Lİ ZENGİN AYNI LİSTEDE

14 Mayıs seçimlerinde AKP’den milletvekili olarak TBMM’ye girmek için yarışacak 600 kişinin ismi belli oldu. 6284 sayılı kanuna karşı çıkan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile kanunu savunan AKP’li Özlem Zengin aynı bölgeden aday gösterildi.

AKP’nin listesine göre Özlem Zengin, İstanbul 3. Bölge ikinci sırada aday gösterilirken, Yapıcıoğlu aynı bölgeden dördüncü sırada aday gösterildi.

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