65 yaş üstü ücretsiz ulaşım için İBB’den açıklama geldi

İBB, İstanbul’da 65 yaş ve üstü yurttaşların toplu ulaşımdan ücretsiz olarak yararlanmaya devam edeceğini duyurdu.

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Yaşanan ekonomik kriz nedeniyle Türkiye'nin bazı kentlerinde özel halk otobüsü taşımacıları 65 yaş ve üstü yurttaşların ücretsiz taşımayacakları yönünde açıklamalar yapması tartışma yaratmıştı.

İstanbul'daki durum ile ilgili İBB Hukuk Müşaviri Eren Sönmez'den açıklama geldi. Sönmez sosyal medya hesabından “65 yaş üzeri yurttaşlarımızın ücretsiz şehir içi toplu taşıma hakkının iptal edilmesi hukuk dışıdır. 4736 Sayılı Kanunun 3. Fıkrası; Türk vatandaşı olan altmış beş yaş ve üzeri kişilerin şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanacağını açıkça düzenlemiştir” dedi. İstanbul Özel Halk Otobüsü Sahipleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık da Sönmez'e “Sayın avukatım ücretsiz taşınan yolculukların yasaya aykırı olduğunu iddia etmiyoruz. Taşıdığımız yolcuların ücretini istiyoruz” yanıtını verdi.

AYLIK ORTALAMA 120 BİN TL DESTEK

İBB'den edinilen bilgiye göre özel halk otobüsleri, Özel Taşımacılık İşletim Sistemi (ÖTİS) kapsamında destekleniyor. Bir özel halk otobüsü aylık ortalama 120 bin TL tutarında destek alıyor. İBB tarafından deniz taşımacılarına aylık yaklaşık 10,5 milyon TL, raylı sisteme ise 90 milyon TL sübvanse desteği veriliyor. 2023 yılı otobüs taşımacılığında İstanbulkart verileri incelendiğinde tüm geçişlerin yüzde 56'sı indirimli ve ücretsiz kullanımlardan oluşuyor. İBB tarafından bu geçişler için aylık yaklaşık 120 bin TL ödeme yapılırken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ücretsiz geçiş desteğinin 4 bin 500 TL olduğu kaydedildi.

TOPLAM 1.6 MİLYAR TL DESTEK VERİLDİ

İBB'den yapılan açıklamada 3 yıl önce hayata geçirilen ÖTİS sayesinde, İstanbul'da hizmet veren özel halk otobüslerine toplam 1.6 milyar lira destek verildiği belirtilerek “Sistem sayesinde, 65 yaş ve üstü İstanbulluların ücretsiz ulaşımı nedeniyle oluşan mali kayıplar İBB tarafından karşılanıyor. Bu fark, İETT bünyesinde hizmet veren özel halk otobüslerinin tamamına eksiksiz olarak ödeniyor. İstanbullulara duyulan sorumluluk gereği, toplu ulaşımın mali yükü diğer şehirlerdeki gibi esnafça değil, kamu tarafından karşılanıyor. İBB, 65 yaş ve üstü İstanbulluların ücretsiz seyahatleri kapsamında; Özel Halk Otobüsleri'ne yaklaşık 900 milyon lira doğrudan sübvanse sağladı. Ücretsiz yerine tam biletle geçecekleri varsayımı ile ortalama bilet ücreti üzerinden ise yaklaşık 700 milyon lira yolculuk gelirinden feragat edildi. Son 3 yılda indirimli ve ücretsiz geçişler için toplamda 1.6 milyar lira sübvansiyon sağlandı” denildi.