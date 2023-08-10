65 yaş üstü ücretsiz ulaşım kalktı mı?

Birçok şehirde yapılan ulaşım zammı yanı sıra 65 yaş üstü ücretsiz ulaşım hakkı da kalktı. 65 yaş üstü ücretsiz ulaşım hakkı Burdur ve Aksaray'da kalktı; İstanbul, Bursa, İzmir'de ise 65 yaş üstü ücretsiz ulaşım hakkı devam ediyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yükselen enflasyon ve akaryakıt zamlarını gösteren belediye ulaşım için zam kararı alıyor. Yapılan ulaşım zammı sonrasında çok sayıda vatandaşın kullandığı 65 yaş ücretsiz ulaşım hakkının durumu merak konusu oldu.

65 YAŞ ÜSTÜ ÜCRETSİZ ULAŞIM KALKTI MI?

65 yaş üstü ücretsiz ulaşım İstanbul, İzmir ve Bursa’da devam ediyor ancak geçtiğimiz günlerde alınan karar doğrultusunda Burdur ve Aksaray’da kaldırıldı.

İSTANBUL’DA 65 YAŞ ÜSTÜ ÜCRETSİZ ULAŞIM DEVAM EDECEK Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Sözcüsü Mesut Kösedağı, 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşımla ilgili açıklamada bulundu.

Kösedağı, Twitter olan X sosyal medya platformu hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklama şu şekilde;

“İstanbul'da 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ücretsiz taşıma hakkının iptali söz konusu değildir. İBB olarak 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ücretsiz geçiş hakkını karşılamaya devam edeceğiz.”

İSTANBULKART AYLIK ÜCRETİ NE KADAR?

Zam sonrası yeni fiyat tarifesi şöyle oldu:

. İstanbulkart tam bilet: 15 TL

. İstanbulkart öğrenci: 7.32 TL

. İstanbulkart indirimli: 10.74 TL

. Marmaray 1-7 istasyon arası tam bilet: 15 TL/öğrenci 7.32 TL

. Marmaray 8-14 istasyon arası tam bilet: 19.29 TL/öğrenci 9.02 TL

. Marmaray 15-21 istasyon tam bilet: 22.26 TL/öğrenci 10.74 TL

. Marmaray 22-28 istasyon tam bilet: 25.68 TL/öğrenci 12.21 TL

. Marmaray 29-35 istasyon arası tam bilet: 29.99 TL/öğrenci 14.36 TL

. Marmaray 36-43 istasyon arası tam bilet: 33.20 TL/öğrenci 15 TL

. Metrobüs 1 durak tam: 10.74 TL/öğrenci 4.73 TL

. Metrobüs 2 durak tam: 12.85 TL/öğrenci 5.14 TL

. Metrobüs 3 durak tam: 15 TL/öğrenci 6.01 TL

. Metrobüs 4-9 durak tam: 17.14 TL/öğrenci 6.85 TL

. Metrobüs 10-15 durak tam: 18.84 TL/öğrenci 7.32 TL

. Metrobüs 16-21 durak tam: 19.70 TL/öğrenci 7.32 TL

. Metrobüs 22-27 durak tam: 20.34 TL/öğrenci 7.32 TL

. Metrobüs 28-33 durak tam: 20.79 TL/öğrenci 7.32 TL

. Metrobüs 34-43 durak tam: 22.26 TL/öğrenci 7.32 TL

. Aylık mavi kart tam (180 geçiş): 1177 TL

. Aylık mavi kart (200 geçiş) öğrenci: 212 TL

. Aylık mavi kart (200 geçiş) indirimli: 732 TL