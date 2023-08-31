68 mimar, tur şirketi tarafından dolandırıldı

Denizli'de bir tur şirketinden Balkanlar turu satın alan 68 mimar, gezi zamanı geldiğinde firma yetkililerine ulaşamadı, ortada kaldı. Turun duyurusunu yapan Mimarlar Odası, "Organizasyonu oda yapmadı. Üyeler ödemelerini acenteye doğrudan yaptı. Yasal süreçler başlatıldı bakanlık ve TÜRSAB nezdinde girişimlerde bulunduk" açıklaması yaptı.

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Denizli'deki müşterileri için çeşitli gezi turları düzenleyen İzmir merkezli TÜRSAB belgeli bir seyahat acentesi, mimarlar için Balkanlar turu organize etti. Makedonya, Kosova, Arnavutluk, Karadağ, Bosna Hersek ve Sırbistan’ı kapsayacak ve 8 gün sürecek gezi için Nisan ayından itibaren ödemeler alınmaya başlandı.

480 Euro olarak başlayan ödemeler, Ağustos ayında yer isteyen mimarlar için 650 Euro'ya kadar çıktı. 17 Eylül'de başlaması planlanan gezinin tanıtımı için Mimarlar Odası Denizli Şubesi de sosyal medyadan üyelerine duyuru yaptı. Duyurudan sonra geziye katılımlar arttı ve bir otobüs planlanırken iki otobüse çıkarıldı.

‘FİRMA YETKİLİLERİNE ULAŞAMADILAR’

Geziye sayılı günler kala mimarların firmaya ulaşma çabası sonuçsuz kaldı. Firma yetkilileri telefonlara çıkmamaya başlayınca mimarlar dolandırıldıklarını anladı. Mimarlar Odası Başkanı Özlem Kabel, “TÜRSAB üyesi, bakanlık tescilli bir firmanın teklifi üyelerimize duyuruldu.

68 kişi gezi için başvurdu. Bir süre önce ile organizasyon konusunda irtibat kesildi. Şirket çalışanlarının ofise gelmediklerini ve bazı başka organizasyonların da iptal edildiğini öğrendik. Odamızın geziye katkısı sadece duyurusunu yapmak olmuştu. Herhangi bir menfaat temin etmedik. Yasal süreci başlattık. Bakanlık ve TÜRSAB nezdinde girişimlerde bulunduk” ifadelerini kullandı.

‘KREDİ KARTI KULLANANLAR PARALARINI GERİ ALABİLECEK’



Diğer yandan tur için kayıt yaptıran mimarların büyük bölümünün ödemede kredi kartı kullandığı bu nedenle gecikmeli de olsa kayıplarının karşılanacağı öğrenildi. Firmaya doğrudan havale yapan yaklaşık 20'ye yakın mimarın geri ödemelerinin ise ne zaman yapılacağı bilinmiyor.

Özlem Kabel, “Tüm süreci titizlikle takip ediyoruz. Mağdur olan üyelerimize yasal süreçler konusunda da her türlü desteği sağladık. Mağduriyetlerin giderilmesi için her türlü tedbir alınacaktır” diye konuştu.

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