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68 yaşındaki işçi inşaattan düşüp öldü

Antalya'da çalıştığı inşaattan düşen 68 yaşındaki Şemsi Taşdemir yaşamını yitirdi.

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68 yaşındaki işçi inşaattan düşüp öldü

Alanya’da Türkler Mahallesi’ndeki bir konut inşaatında çalışan Şemsi Taşdemir (68), dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yüksekten zemine düştü.

Taşdemir’in düştüğünü fark eden arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen Taşdemir’in cenazesi, Alanya Belediyesi morguna götürüldü.

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