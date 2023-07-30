7. kattan düşen genç kadın hayatını kaybetti
Kayseri'de yaşadığı rezidansın 7. katından düşen 20 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı’ndaki 7 katlı rezidansın son katında yaşayan A.D.Ç. (20), iddiaya göre odanın camı açıkken dengesini kaybederek giriş kattaki iş yerinin demir mazgalına düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. (AA)