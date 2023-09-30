7 metre yükseklikten düşen işçi yaşamını yitirdi
Mersin'de un fabrikasında 7 metre yükseklikten düşen işçi hayatını kaybetti
Mersin’in Tarsus ilçesinde, un fabrikasında çalışan Mustafa Bodur (41), temizlik yaptığı sırada 7 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde ilçedeki bir un fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, fabrikada çalışan Mustafa Bodur, bir arkadaşıyla beraber siloda kepek temizliği yaptığı sırada, 7 metre yükseklikten düştü.
Yanında bulunan arkadaşının durumu diğer çalışanlara haber vermesi üzerine düştüğü yerden çıkartılan Mustafa Bodur’un yaşamını yitirdiği belirlendi.
Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Bodur’un cansız bedeni morga kaldırıldı. (DHA)