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7 şehirde IŞİD operasyonu

Osmaniye merkezli 7 ilde terör örgütü IŞİD'e yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.  

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7 şehirde IŞİD operasyonu

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suriye’de terör örgütü IŞİD içerisinde silahlı eğitim alan ve yasa dışı yollarla Türkiye’ye geçerek eylem yapma planı yaptığı üzerinde durulan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Osmaniye, İstanbul, İzmir, Bursa, Hatay, Şanlıurfa ve Kayseri’de eş zamanlı yapılan baskınlarda, 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldığı evlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

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