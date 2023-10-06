7 yaşındaki çocuğu kaçırıp fidye istemişti, cezası belli oldu

Bolu'da, villa bahçesinde oynayan 7 yaşındaki Ö.B.Ö.'yü kaçırıp, iş merkezinin çatısına bağladıktan sonra fidye talep eden Onur Özarslan (21), tutuklu yargılandığı davada "Pişmanım, aileden özür dilerim" dedi. Mahkeme, sanığa 'iyi hal' indirimi uygulayarak toplam 7 yıl 11 ay hapis cezası verdi.

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Olay, 23 Ocak’ta Alpağutbey Mahallesi’nde meydana geldi. Onur Özarslan, bir villanın bahçesinde yalnız başına oynayan Ö.B.Ö.’yü fark etti ve çocuğu kaçırdı. Ardından çocuğu iş merkezinin çatısına götürüp bağladı. Ö.B.Ö.’nün ağzını bantlayıp ellerini ve bacaklarını bağlayan Özarslan, daha sonra fidye talebiyle çocuğun ailesinin evine gitti. Ancak kalabalık bir grup evin önünde toplandığında panikleyen Özarslan, Kılıçarslan Mahallesi’ndeki manavın önünde 15 dakikalık bir takip sonucunda yakalandı.

Sanık Onur Özarslan, polise verdiği ifadede çocuğun nerede olduğunu söyledi. Polis ekipleri, çocuğu bulup ailesine teslim etti. Linç edilmekten kurtulan Özarslan, gözaltına alındı ve ardından tutuklandı.

1 GÜN ÖNCE KEŞİF YAPMIŞ

Onur Özarslan hakkında ‘Konut dokunulmazlığını ihlal etme’, ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘Hırsızlık’ suçlarından açılan dava Bolu 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Sanık, karar duruşmasına tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada, sanığın avukatı müvekkilinin suçu istemeyerek işlediğini ve olayın tasarlanmadığını belirtti. Ailenin avukatı ise sanığın olaydan bir gün önce evin çevresinde keşif yaptığını ve bu anların güvenlik kameralarına yansıdığını ifade ederek sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Kaçırılan çocuğun annesi R.Ö., sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek oğullarının yaşadığı korkuyu anlattı ve gereken cezanın verilmesini istedi.

Sanık Onur Özarslan son sözlerinde “Pişmanım, aileden özür dilerim. Tahliyemi istiyorum” dedi.

‘İTİRAZ EDECEĞİZ’

Mahkeme, sanığın ‘iyi hal’ indirimi uygulayarak toplam 7 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırdı. Kaçma şüphesi olmayan, delillerin toplanmış olması ve cezaevinde geçirdiği süre göz önünde bulundurulan Özarslan’ın tahliyesine karar verdi.

Kaçırılan çocuğun ailesi, tahliye kararına itiraz edeceklerini açıkladı. Aile avukatı Sinan Barut, “7 yaşındaki bir çocuğu fidye talebiyle kaçırıp bağlamak, toplumda büyük bir infial yaratmıştır. Sanığın iyi hal indirimi alarak ve toplam ceza miktarına rağmen tahliye edilmesi toplum vicdanını yaralamıştır. Tahliye kararına ve verilen ceza miktarına itiraz edeceğiz” dedi. (DHA)

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