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7 yaşındaki İsra 136’ncı saatte deprem enkazından kurtarıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) arama kurtarma ekipleri Hatay'ın Defne ilçesinde 7 yaşındaki İsra Tehalmi'yi 136'ncı saatte enkazdan çıkardı.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu binalarda arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

İBB ekipleri Hatay’ın Defne ilçesinde 7 yaşındaki İsra Tehalmi’yi 136’ncı saatte enkazdan çıkardı.

İMAMOĞLU: 136. SAATTE GELEN MUCİZE

Gelişmeyi duyuran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Ekiplerimiz tarafından az önce canlı çıkarılan İsra Tehalmi 7 yaşında. 136. saatte gelen mucize” ifadelerini kullandı.

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