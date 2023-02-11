7 yaşındaki İsra 136’ncı saatte deprem enkazından kurtarıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) arama kurtarma ekipleri Hatay'ın Defne ilçesinde 7 yaşındaki İsra Tehalmi'yi 136'ncı saatte enkazdan çıkardı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu binalarda arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.
İBB ekipleri Hatay’ın Defne ilçesinde 7 yaşındaki İsra Tehalmi’yi 136’ncı saatte enkazdan çıkardı.
İMAMOĞLU: 136. SAATTE GELEN MUCİZE
Gelişmeyi duyuran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Ekiplerimiz tarafından az önce canlı çıkarılan İsra Tehalmi 7 yaşında. 136. saatte gelen mucize” ifadelerini kullandı.