72 saat boyunca arama kurtarma ekibi gitmedi

İçişleri ve Milli Savunma bakanlarına sorular yönelten Yüksel Mansur Kılınç, “Asker, ‘hazır ol’a geçmişti ama bölgeye sevk edilmedi” dedi

Saygı ÖZTÜRK

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TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Üyesi ve CHP Sözcüsü Yüksel Mansur Kılınç, Türkiye'nin milli güvenliğine büyük risk ve tehdit oluşturan depremlere hazır olmadığının ortaya çıktığını söyledi. Kılınç, deprem sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Polis teşkilatları, sivil arama kurtarma unsurları, madenciler, Kızılay ve sivil yardım kuruluşlarının eşgüdüm içinde seferber edilemediğini, AFAD'ın yetersiz kaldığını, Ulusal Afet Yönetimi Stratejisi ve Eylem Planı'nın uygulanmadığını belirtti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Kılınç, depremin etkilediği bir çok ilde ilk 48 saatte, Adıyaman'da ise ilk 72 saatte arama-kurtarma çalışmalarının yapılmadığını öne sürdü. Kılınç'ın Soylu'ya yönelttiği sorulardan bazıları şöyle:

MADENCİLER NEDEN GEÇ KALDI?

Ulusal Deprem Stratejisi Eylem Planı neden uygulanmadı? Başta arama-kurtarma, trafik, haberleşme, enerji, ulaşım, güvenlik ve barınma hizmetlerinden sorumlu kurumlarımız harekete geçirilmedi? AFAD'da 352 arama kurtarma teknisyeni kadrosu neden boş bırakıldı? Birinci derece deprem bölgesi olan illerde afet anında ve sonrasında haberleşmenin sağlanabilmesi için AFAD önceden neden tedbir almadı? Maden işçilerimiz arama kurtarma çalışmalarına neden iki gün sonra katılabildi? Arama kurtarmada hayati öneme sahip ses dinleme ve termal kamera gibi cihazlardan AFAD envanterinde kaç adet vardır? Kaç enkazdaki arama kurtarma çalışmalarında ses dinleme ve termal kamera cihazları kullanıldı?*

CHP'li Kılınç, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın cevaplandırması istemiyle verdiği soru önergesinde ise Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı'nın 04.30'da ‘hazır ol' emri vermesine rağmen personel, araç ve gereçlerin deprem bölgesine gönderilmediğini öne sürdü.