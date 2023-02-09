8 aylık hamile Sevde öğretmen öldü, polis eşi enkaz altında
Hatay'da yıkılan binanın enkazında yaşamını yitiren 8 aylık hamile öğretmen Sevde Demir (31), memleketi Karabük'ün Safranbolu ilçesinde toprağa verildi. Demir'in eşi polis memuru Abdullah Demir'i kurtarmak için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Hatay’ın Hassa ilçesinde çöken apartmanın enkazında kalan Sevde Demirin cansız bedeni çıkartıldı. 8 aylık hamile olan Demirin cenazesi memleketi Karabük’ün Safranbolu ilçesine getirildi.
Safranbolu Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazına Demir’in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş ve vatandaşlar katıldı. İlçe Müftüsü İsmail Temur tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Sevde Demirin cenazesi, aile mezarlığında toprağa verildi.
Sevde Demirin polis eşi Abdullah Demir’i enkaz altından çıkarmak için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. (DHA)