8 binden fazla scooter’ı bulunan üç firma İstanbul sokaklarına veda etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, üç firmaya ait e-scooter izinlerinin iptal edilmesi teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

Özlem GÜVEMLİ

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ocak ayı toplantısı Yenikapı’da bulunan Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşti.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe tarafından yönetilen toplantıda üç firmaya ait e-scooter izinlerinin iptal edilmesi teklifi gibi konular görüşüldü.

Teklif, oy birliğiyle kabul edildi. Bu kapsamda, toplam 8 bin 234 skuterı bulunan üç firma kendi isteğiyle piyasadan çekilmiş oldu.

“LINK” firması Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) tarafından verilen karara uyumluluk sağlamak ve KVKK’yı ihlal nedeniyle daha fazla para cezasına çarptırılmamak için operasyonlarını durdurma kararı aldı.

“At’la Git” ve “Hey! Scooter” firmaları tedarik zincirinde yaşanan birtakım sorunlar nedeniyle sahada olamadıkları gerekçesiyle izninin iptalini istedi.

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