8 ilde uyuşturucu operasyonu: 42 gözaltı
Antalya, Sakarya, Bingöl, Osmaniye, Adıyaman, Ağrı, Konya ve Bursa’da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 42 kişi gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 42 kişinin yakalandığını duyurdu.
ANTALYA’DA 20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları belirtti:
* “Antalya, Sakarya, Bingöl, Osmaniye, Adıyaman, Ağrı, Konya ve Bursa'da düzenlenen operasyonlarda 42 zehir taciri yakalandı.
* Antalya İl Jandarma Komutanlığımızca uyuşturucu madde imalathanelerine ve imalatçılarına yönelik oğerasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 20 zehir taciri yakalandı. 18'i tutuklandı. 2'sine adli kontrol kararı verildi.
* Sakarya İl Jandarma Komutanlığımızca gerçekleştirilen operasyonlarda 46 kg kubar esrar, 2 kg muhtelif uyuşturucu ele geçirildi. 6 kişi yakalandı.
* Bingöl İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonda 4.5 kg kubar esrar, 7.5 kg toz esrar ele geçirildi.
* Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün düzenlediği operasyonda 27 kg kubar esrar, 1 kg toz esrar ele geçirildi. 1 kişi yakalandı.
* Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün düzenlediği operasyonda; 1.6 kg kubar esrar ele geçirildi. 6 kişi yakalandı.
* Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün düzenlediği operasyonda 1.5 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. 3 kişi yakalandı.
KONYA’DA 22 BİN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ
* Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün düzenlediği operasyonda 22 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. 6 kişi yakalandı.
* Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 2 kg kubar esrar ele geçirildi.
* Operasyonu düzenleyen Kahraman Emniyetimizi, Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum Milletimizin duaları sizinle.
* Geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek.”